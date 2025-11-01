¿Qué hay realmente detrás de las estelas que dejan los aviones? Esto dice la ciencia

"Chemtrails" es la abreviatura en inglés de chemical trails,

traducido como "estelas químicas". El término aparece en teorías

conspirativas que atribuyen a las estelas blancas de los aviones un

supuesto fin de fumigación intencionada con productos químicos. Sin

embargo, la ciencia las identifica como estelas de condensación,

formadas por vapor de agua que se congela tras la combustión del

combustible a gran altitud.

Un análisis del climatólogo Roy Spencer, doctor en Meteorología y

exinvestigador de la NASA, revisa la literatura científica acumulada

durante más de un siglo para aclarar el origen, la composición y el

impacto real de estas estelas de los aviones, y desmiente las

principales afirmaciones difundidas en torno a las llamadas

"chemtrails".

La formación de las estelas de condensación

Las nubes tipo cirro, incluidas las generadas por aviones, fueron

clasificadas en 1802 por Luke Howard. Ya en 1918 se observó que

los aviones a gran altitud dejaban rastros de vapor de agua que,

con la humedad y frío adecuados, se convertían en nubes de hielo.

Estas estelas de condensación se forman cuando el vapor de agua

generado en la combustión de los motores reacciona con el aire frío y

húmedo, provocando su condensación y congelación inmediata.

Los cristales de hielo en suspensión resultantes pueden

permanecer visibles durante minutos u horas, según las condiciones

meteorológicas.

Vapor de agua y subproductos de la combustión

Pese a la apariencia fantasmal que a veces presentan, las estelas de

condensación no contienen sustancias químicas misteriosas. En

realidad, quemar un solo kilogramo de queroseno genera 1,23

kilogramos de vapor de agua y 3,16 kilogramos de CO₂, debido

a la reacción del hidrógeno del combustible con el oxígeno

atmosférico.

Además, durante la combustión se liberan otras partículas, como

hollín, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos o dióxido de azufre,

subproductos habituales de la combustión de hidrocarburos.

El hollín actúa como núcleo de condensación para el hielo de la

estela. Incluso sin hollín, los aerosoles de ácido sulfúrico también pueden desempeñar ese papel, como señala Spencer citando

investigaciones recientes.

Las condiciones meteorológicas

El fenómeno de las estelas es perfectamente conocido por la

meteorología desde hace décadas. En 1953, el investigador H.

Appleman desarrolló un modelo predictivo para determinar cuándo

las condiciones atmosféricas favorecen la formación de contrails,

algo que la Fuerza Aérea de EE.UU. ha empleado durante años para

planificar vuelos invisibles al radar visual.

El modelo demuestra que las estelas solo aparecen cuando el aire es

lo suficientemente frío (por debajo de -40 °C) y tiene una

humedad relativa alta, condiciones típicas en altitudes de crucero.

Si la humedad es baja, el vapor expulsado por los motores se mezcla

rápidamente con el aire seco, lo que impide la formación de hielo.

Esto explica por qué las estelas pueden aparecer, interrumpirse

y reaparecer detrás de un mismo avión: el chorro atraviesa masas

de aire con diferentes niveles de humedad.

Un fenómeno cada vez más común

Durante la Segunda Guerra Mundial, ya se sabía que las estelas

podían delatar la presencia de aviones a gran altitud. Fotografías de

la época muestran formaciones extensas dejadas por bombarderos y

cazas en combate.

El aumento sostenido del tráfico aéreo desde los años 40 ha

incrementado notablemente la frecuencia con la que se observan

estelas en el cielo. Como recuerda Spencer, la gráfica de emisiones

de CO₂ derivadas del uso de combustible de aviación refleja este

crecimiento, y lo mismo ocurre con la producción de vapor de agua.

¿Hay pruebas de que sean "químicas"?

Las teorías sobre los "chemtrails" o estelas químicas afirman que

los gobiernos u otras entidades estarían rociando sustancias dañinas

desde aviones comerciales o militares con fines no declarados. No

obstante, no existe evidencia empírica o científica que respalde

esta afirmación.

Según un estudio reciente de Singh, Sanyal y Wuebbles (2024), las

estelas de condensación y las nubes de cirros asociadas tienen un

impacto climático pequeño pero mensurable, ya que reflejan

algo de radiación solar y, a su vez, atrapan parte de la radiación

infrarroja, lo que puede generar un efecto neto de calentamiento

leve y localizado.

Pero en ningún caso se han detectado sustancias adicionales

distintas a las propias de la combustión del combustible.

Geoingeniería y modificación del clima

Algunos defensores de la teoría de las estelas químicas citan un informe militar de 1996, "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025", redactado por alumnos de la Fuerza Aérea de EE.UU. El documento era especulativo y no describe tecnologías reales de

modificación climática.

La modificación del clima, en su forma aplicada, se ha intentado

mediante siembra de nubes con yoduro de plata, aunque con eficacia

limitada, según una revisión de Flossmann et al. (2019).

En cuanto a la geoingeniería solar, propone inyectar sulfatos en la

estratosfera para reflejar radiación solar, como tras la erupción del

Pinatubo en 1991, pero requeriría millones de vuelos especializados y

tecnología aún no disponible.

Desinformación en redes sociales

Spencer advierte del papel de las redes sociales en la difusión de teorías infundadas sobre las estelas químicas. Muchas imágenes en internet muestran nubes cirro naturales, no estelas de aviones. Las variaciones entre días despejados y con estelas se deben, simplemente, a cambios en la humedad en capas altas.

En sus más de 40 años como investigador en meteorología y

observador de nubes, Spencer afirma no haber encontrado

ninguna evidencia que apoye la existencia de programas de

fumigación aérea secretos.