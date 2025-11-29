"El consenso es político, no científico": el científico Javier Vinós desmonta el dogma climático

El Dr. Javier Vinós, presidente de la Asociación de Realistas Climáticos, ha cuestionado en entrevista para Libertad Digital el actual consenso climático, al que califica de construcción política más que científica.

En conversación con este medio, Vinós defendió la legitimidad de la discrepancia como motor de la ciencia y denunció la creciente presión institucional y mediática que, a su juicio, penaliza cualquier disidencia con la narrativa predominante sobre el clima.

La duda como base del método científico

Según Javier Vinós, "la ciencia es un cementerio de consensos anteriores", en referencia a que todo avance científico parte del cuestionamiento de ideas establecidas. Por ello, considera que la existencia de voces críticas no solo es esperable, sino necesaria en el ámbito climático.

El neurobiólogo explicó que el uso del término "negacionista" para calificar a quienes no comparten la visión mayoritaria es una herramienta política para desactivar el debate. "Todo buen científico tiene que negar todo aquello que no haya sido demostrado", insistió.

A su juicio, el problema no radica en la existencia de distintas opiniones, sino en la falta de espacio real para expresar esas diferencias dentro del sistema científico actual.

Críticas al sistema de revisión y financiación

Uno de los aspectos que Vinós subrayó es que el entorno científico está condicionado por factores estructurales. "Los científicos están obligados a aceptar lo que les imponen quienes les pagan", afirmó, en alusión al papel de la financiación en la orientación de la investigación.

También cuestionó el sistema de revisión por pares, al que calificó como un mecanismo que refuerza la ortodoxia y dificulta la publicación de estudios que se apartan del enfoque dominante. "Si dices algo revolucionario que va en contra de lo que tus compañeros creen, no te van a dejar publicarlo", aseguró.

El consenso, un concepto extrínseco a la ciencia

El Dr. Vinós considera que la idea de consenso climático no es un signo de certeza científica, sino un síntoma de que no existe prueba concluyente. "En ciencia se habla de consenso cuando algo no está demostrado", explicó. Como ejemplo, citó casos históricos como el rechazo inicial a la deriva continental o la relatividad general.

A su juicio, la existencia de un consenso consolidado sobre el cambio climático responde a factores políticos, no científicos. "Cuando en ciencia se establece un consenso, eso va a morir", sentenció.

Ciencia, política y medios de comunicación

Durante la entrevista, Vinós insistió en que la politización del debate climático ha creado un entorno hostil para la investigación libre. Según su diagnóstico, muchos científicos optan por no expresar opiniones discordantes por temor a las consecuencias profesionales. "Enseguida las ven venir y deciden ponerse de perfil", afirmó.

En este contexto, también criticó la cobertura mediática del cambio climático, que a su juicio responde a intereses económicos. "Si el dinero controla los medios, los medios van a decir lo que quiera el dinero", advirtió.

Según Vinós, existen numerosos estudios que no coinciden con la narrativa dominante, pero permanecen ocultos al público por falta de visibilidad y divulgación.

Educación y pensamiento crítico

En relación al papel de la educación en la configuración del pensamiento crítico, el Dr. Vinós afirmó que la actual degradación del sistema educativo contribuye a que la población no esté preparada para interpretar la información científica de forma autónoma.

También lamentó que la dependencia de la ciencia respecto al poder político haya reducido su diversidad interna. Recordó etapas históricas en las que la investigación se financiaba de forma descentralizada, lo que —según defendió— favorecía la pluralidad de ideas y enfoques.

Un llamamiento a la calma y a la libertad de información

Como conclusión, Vinós expresó dos mensajes clave: el primero, que la sociedad tiene derecho a acceder directamente a la información científica sin filtros ideológicos; y el segundo, que el alarmismo climático genera ansiedad innecesaria y condiciona decisiones vitales.

Afirmó que los últimos 200 años de calentamiento han sido beneficiosos para la humanidad y que, por ahora, no hay motivos científicos sólidos para prever un cambio radical en esa tendencia.