Hallan la telaraña más grande del mundo en una cueva de Grecia: alberga a 111.000 arañas

Han identificado la que podría ser la telaraña más grande del mundo en el interior de la Cueva del Azufre, situada en la frontera entre Grecia y Albania. El hallazgo, publicado el 17 de octubre en la revista Subterranean Biology, describe una red colonial que alberga más de 111.000 arañas en un entorno de oscuridad total.

Según el estudio, la telaraña se extiende a lo largo de 106 metros cuadrados en la pared de un pasadizo de techo bajo cerca de la entrada de la caverna. Está formada por un mosaico de miles de redes individuales en forma de embudo que, combinadas, constituyen una estructura única en su tipo.

El equipo, liderado por István Urák, profesor asociado de Biología en la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania, ha documentado por primera vez un comportamiento colonial en dos especies de arañas consideradas tradicionalmente solitarias: Tegenaria domestica y Prinerigone vagans.

Durante la expedición, los investigadores estimaron la presencia de unos 69.000 ejemplares de T. domestica y más de 42.000 de P. vagans. Los análisis de ADN confirmaron que ambas especies dominan la estructura, lo que convierte a la colonia en un caso único de cooperación entre especies dentro de una misma telaraña.

Urák explicó que el descubrimiento demuestra la capacidad de adaptación de estas arañas a un entorno extremo. "El mundo natural aún nos depara innumerables sorpresas", declaró el investigador, que describió la observación de la red como una experiencia de "admiración, respeto y gratitud".

Una cueva moldeada por el ácido sulfúrico

La Cueva del Azufre es una formación excavada por el ácido sulfúrico, resultado de la oxidación del sulfuro de hidrógeno presente en el agua subterránea. Esta particularidad química ha generado un ecosistema oscuro y hostil en el que pocas especies pueden prosperar.

Los científicos consideran que las condiciones estables de temperatura y humedad, junto con la ausencia de luz, podrían haber favorecido el desarrollo de una comunidad arácnida tan numerosa y organizada.

Aunque el estudio de Urák ha aportado la primera descripción científica detallada, la existencia de la estructura ya había sido advertida en 2022 por espeleólogos de la Sociedad Espeleológica Checa, durante una expedición al Cañón de Vromoner.

Los autores del estudio destacan que este hallazgo "plantea nuevas preguntas sobre la evolución del comportamiento social en arácnidos" y sobre los factores ambientales que podrían haberlo propiciado en condiciones subterráneas extremas.