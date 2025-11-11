ESCAPADE: la nueva misión que estudiará el viento solar en Marte

La NASA lanzará este domingo desde Florida la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), un proyecto que enviará dos satélites idénticos con el objetivo de analizar la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte. La iniciativa busca esclarecer cómo el planeta perdió su atmósfera y aportar información clave para futuras misiones tripuladas.

Según informó la agencia espacial estadounidense, ESCAPADE permitirá obtener una visión tridimensional inédita de la magnetosfera y la ionosfera de Marte. La misión está dirigida por la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y constituye el primer proyecto planetario liderado por esta institución.

El investigador principal, Robert Lillis, del Laboratorio de Ciencias Espaciales de UC Berkeley, explicó que comprender las variaciones de la ionosfera será esencial para corregir las distorsiones en las señales de radio utilizadas en comunicaciones y navegación en Marte. Los dos satélites, denominados Blue y Gold, llegarán al planeta en 2027 y serán operados desde el centro de control de UC Berkeley.

Colaboración académica e industrial

Los instrumentos científicos de ESCAPADE han sido diseñados junto con varias instituciones, mientras que las naves fueron desarrolladas por Rocket Lab USA. El lanzamiento se realizará a bordo del cohete New Glenn, de la empresa Blue Origin. Esta será la segunda misión del vehículo espacial.

Lillis destacó que los datos también servirán para anticipar tormentas solares que puedan poner en riesgo a los futuros astronautas. La radiación generada por estos eventos "podría dañar a los astronautas en la superficie o en órbita marciana", advirtió.

ESCAPADE probará una trayectoria interplanetaria alternativa que podría hacer los futuros viajes a Marte más flexibles y frecuentes. En lugar de emplear la tradicional maniobra de transferencia de Hohmann, que limita los lanzamientos a una ventana cada 26 meses, la misión se dirigirá primero a un punto de Lagrange antes de continuar hacia Marte.

El ingeniero Jeffrey Parker, de Advanced Space LLC, empresa colaboradora del proyecto, señaló que esta ruta "allanará el camino para lanzar misiones cuando los planetas no estén alineados".

Dos satélites

Por primera vez, dos satélites idénticos observarán el mismo fenómeno desde distintos puntos del espacio, lo que permitirá estudiar en "estéreo" la influencia del viento solar sobre la atmósfera superior de Marte. Este enfoque ayudará a entender cómo se produjo la pérdida de agua y gases atmosféricos que transformaron su clima hace miles de millones de años.

Lillis añadió que "para comprender cómo el viento solar impulsa los distintos tipos de escape atmosférico necesitamos una perspectiva doble, y eso es precisamente lo que ESCAPADE proporcionará".

Los investigadores esperan que los resultados contribuyan a responder una de las grandes incógnitas del planeta: qué ocurrió con el agua que fluyó por su superficie en el pasado. La física espacial Shaoxui Xu, subdirectora de la misión, explicó que la atmósfera marciana "solo puede desaparecer filtrándose al subsuelo o escapando al espacio, y este último proceso ha sido clave en su evolución".