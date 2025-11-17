El satélite europeo Sentinel-6B ya está en órbita para garantizar los datos sobre el nivel del mar

El satélite Copernicus Sentinel-6B despegó este lunes desde la Base Vandenberg, en California, para incorporarse a la misión europea de altimetría dedicada al seguimiento del nivel del mar, según informó el programa espacial de la Unión Europea.

El lanzamiento se produjo a las 06:21 horas CET y forma parte de una cooperación entre la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos y otros organismos asociados. El satélite envió su primera señal a las 07:54 horas, confirmando su estado operativo tras la separación del cohete.

Según el comunicado, la incorporación de este nuevo satélite garantiza la continuidad de los Servicios Copernicus y refuerza la autonomía estratégica de la Unión Europea en el ámbito espacial. La misión Sentinel-6 se considera la referencia internacional para la medición precisa de la altura de la superficie oceánica.

Copernicus Sentinel-6 proporciona información sobre tres parámetros esenciales para la observación de los océanos: nivel medio del mar, altura de las olas y velocidad del viento. Estos datos se emplean en servicios de predicción meteorológica y oceanográfica operativa, así como en sistemas de monitoreo del clima y modelos de gestión de recursos hídricos.

La altimetría de radar utilizada por estos satélites permite obtener mediciones de gran precisión sobre la evolución del nivel del mar. El programa europeo destaca que la continuidad de estos datos es fundamental para series temporales de largo plazo, empleadas por instituciones científicas de todo el mundo.

Doble satélite

El Sentinel-6B se une ahora a su satélite gemelo, el Copernicus Sentinel-6A Michael Freilich, lanzado en noviembre de 2020. Ambos formarán una constelación diseñada para asegurar la disponibilidad de mediciones altimétricas consistentes durante varios años. La fase inicial de operaciones prevé que los dos satélites orbiten de forma conjunta durante su primer año en el espacio.

Durante este periodo, volarán en la misma órbita con un desfase inferior a un minuto y observarán casi simultáneamente las mismas zonas oceánicas. Esta configuración permite comparar y calibrar las mediciones de ambos aparatos, un paso considerado esencial para garantizar la precisión del sistema. Cuando finalice esta fase, Sentinel-6B asumirá la posición principal en la misión.

El desarrollo de Sentinel-6B incluye contribuciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y de la Agencia Espacial Francesa. Cada una de estas instituciones participa en el diseño, los instrumentos, el control en tierra o la distribución de datos, en un programa que combina recursos europeos y estadounidenses desde su origen.