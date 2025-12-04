Movistar dispara un 52% sus ventas en 'Black Friday' y consolida el giro hacia dispositivos no 'smartphone'

Movistar ha cerrado el Black Friday 2025 con un crecimiento del 52% en ventas respecto al año anterior, un dato que confirma el impulso comercial de Telefónica España y el cambio en el patrón de compra de los usuarios: el 65% de las unidades vendidas corresponde ya a dispositivos no 'smartphone', frente al 40% habitual de meses anteriores.

La compañía comunicó este jueves que ha incluido más de 80 dispositivos en oferta, disponibles para clientes y no clientes. Entre ellos, televisores, consolas, 'smartwatches', 'tablets', PCs, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de belleza, gafas VR e IA, robots inteligentes y 'smartphones', con descuentos que han alcanzado hasta 498 euros.

El salto en el mix de ventas se ha concentrado en categorías emergentes, especialmente televisores, 'gaming', aspiración inteligente, dispositivos de belleza y balizas conectadas V16, estas últimas con una demanda creciente ante su obligatoriedad en España a partir del 1 de enero de 2026. Movistar ha comercializado siete modelos con conectividad NB-IoT, SIM IoT con 12 años de servicio incluido y envío automático de ubicación a la plataforma DGT 3.0.

"Los resultados del 'Black Friday' se suman a una trayectoria comercial al alza. Telefónica España cerró septiembre con récord histórico en accesos de banda ancha fija (+2,4% interanual), crecimiento sólido en contrato móvil (+2,8%) y la mayor ganancia neta de clientes convergentes de los últimos seis años", aseguró la compañía, que atribuye esta evolución al ensanchamiento del catálogo de dispositivos, la mayor diversificación del ecosistema digital, los contenidos premium y el lanzamiento de nuevos servicios como eSIMFlag, orientado a viajes internacionales.

Movistar confirma así que el 'Black Friday' es más que un pico estacional: se consolida como palanca de ingresos, diversificación y valor por cliente.