T-Systems apunta las tendencias tecnológicas en 2026 y destaca cloud e IA soberanos, ciberseguridad proactiva y datos

T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom, ha identificado siete tendencias tecnológicas que contribuirán a mejorar la competitividad, eficiencia, agilidad y desarrollo económico de las empresas el próximo 2026.

La primera es la soberanía digital. Explica que las tensiones globales, las disrupciones en las cadenas de suministro y las crecientes amenazas cibernéticas han llevado a la Unión Europea a consolidar la soberanía digital europea como una prioridad estratégica. Las compañías están trabajando para desarrollar tecnología y crear entornos digitales robustos que permitan a Europa disponer de un ecosistema y arquitectura propia en línea con el cumplimiento normativo, de ciberseguridad y protección de datos que exigen las regulaciones comunitarias como el GDPR, el Data Act o el AI Act.

La segunda es el 'cloud soberano', ya que indica que la migración continua a la nube seguirá siendo un enfoque relevante para garantizar una mayor flexibilidad y eficiencia operativa de las organizaciones. Pero ante los nuevos factores geopolíticos económicos y jurídicos, las empresas buscarán proporcionar entornos de máxima seguridad con una infraestructura de cloud soberano que se adapte a los requisitos legales, operativos y de seguridad de las jurisdicciones tanto de Europa como de cada uno de sus Estados miembros. Esto garantizará que los datos, las cargas de trabajo y la infraestructura estén controladas y gestionadas por proveedores de confianza dentro de las fronteras del país o área económica concreta.

La tercera es la 'IA soberana', puesto que considera que el potencial de la IA y la eficiencia de la IA Generativa son innegables. "Hoy en día ofrecen casos de uso cada vez más complejos aplicados a todas las industrias: desde la automatización de procesos industriales, al mantenimiento predictivo de maquinaria o el control de calidad; la analítica predictiva en el ámbito de las smart cities; o la eficiencia en la gestión de trámites administrativos, el desarrollo de servicios personalizados, o la mejora en los diagnósticos y tratamientos sanitarios".

La llegada de los grandes modelos de lenguaje, la capacidad para analizar y comprender ingentes cantidades de datos o el funcionamiento de los chatbots requerirán de grandes capacidades y rendimiento sin comprometer las leyes de protección de datos.

En este contexto, la combinación de la IA y el cloud será fundamental. Para hacerlo posible, ya se empiezan a ver los primeros anuncios relevantes al respecto como la creación de la primera Industrial AI Cloud europea, que está desarrollando Deutsche Telekom junto con NVIDIA, con una infraestructura de 10.000 GPU de última generación para acelerar el desarrollo de un cloud de IA soberana y de alto rendimiento.

La cuarta es la ciberseguridad porque señala que anticiparse a las amenazas virtuales y a los posibles secuestros de la información será crucial para reforzar la resiliencia operativa en todas las industrias y asegurar la protección y confidencialidad de los datos.

Añade que las empresas deberán aplicar un enfoque integral para abordar el desafío que supone la convergencia de Tecnologías de la Información (IT) y Tecnologías Operativas (OT). Por su parte, el empleo de la IA, la automatización, el Machine Learning, o la adopción de técnicas XDR (Extended Detection & Response) serán determinantes para la detección de patrones de amenazas en tiempo real.

Además, la securización de la IA permitirá evitar la manipulación de datos, el riesgo de sesgos explotables o frenar ciberataques avanzados. Para mitigar estos desafíos, será vital adoptar enfoques de seguridad por diseño, auditorías regulares y marcos de defensa adaptados a la evolución de la IA. A ello se unirá la aplicación de medidas proactivas como el Threat Hunting, la gestión externa de claves de cifrado o la implementación de Threat Intelligence para afrontar los retos que plantea la computación cuántica.

La quinta tendencia que cita son los 'espacios de datos' y explica que el dato se mantendrá como un activo de gran valor para las empresas y ciudadanos. Los ecosistemas o espacios de datos adquirirán especial protagonismo para facilitar la compartición de datos y la gestión federada de los mismos de manera confiable y segura entre proveedores y consumidores. Ello permitirá impulsar la implantación de servicios transversales, promover la economía del dato, mejorar la planificación, la toma de decisiones o fomentar la colaboración público-privada en muchos ámbitos.

En sexto lugar, las alianzas europeas y socios estratégicos y, en este sentido, apunta que el avance tecnológico hacia la soberanía europea requiere alianzas entre las organizaciones y acuerdos con socios estratégicos para promover la competitividad que la Unión Europea necesita.

"Ya empiezan a nacer las primeras asociaciones como ESTIA, la Alianza Europea de la Industria Tecnológica Soberana; pero también se han creado otras iniciativas como GAIA-X, o la International Data Spaces Association (IDSA) para el impulso de una infraestructura de datos abierta, federada e interoperable que garantice la soberanía digital. En este contexto, establecer alianzas con proveedores tecnológicos ayudará a alinearse con las prioridades estratégicas europeas, y permitirá impulsar consorcios y proyectos financiados con fondos comunitarios", sostiene.

La séptima tendencia que cita es la "tecnología para la sostenibilidad o medidas ESG" y argumenta que la sostenibilidad no es una tendencia pasajera, sino un imperativo empresarial para avanzar hacia la descarbonización, combatir el cambio climático y mejorar el planeta.

En este contexto, agrega, se enmarca la Directiva europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las organizaciones a reportar cómo integran la sostenibilidad en su estrategia corporativa con datos cuantificables. Las plataformas tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada empresa serán cruciales, ya que ayudarán a definir, visualizar, medir y controlar los indicadores de sostenibilidad y a diseñar una estrategia ESG óptima.