La hormiga que desafía la biología: clona machos de otra especie

Lo que hasta ahora parecía imposible en biología reproductiva acaba de documentarse en una especie de hormiga del sur de Europa. Investigadores han descubierto que las reinas de la hormiga cosechadora ibérica son capaces de clonar machos de otra especie diferente, un fenómeno sin precedentes en el reino animal que obliga a replantear los límites entre especies.

Un hallazgo inesperado en el sur de Europa

El estudio, publicado en la revista científica Nature, descubrió que afecta a la hormiga cosechadora ibérica (Messor ibericus), una especie común en regiones del sur de Europa. En sus colonias, las obreras —la base del funcionamiento del hormiguero— son híbridas y solo pueden nacer si las reinas se aparean con machos de otra especie, Messor structor.

Este sistema ya era conocido, pero planteaba un problema evidente: los investigadores detectaron colonias prósperas de Messor ibericus en zonas donde no existían poblaciones cercanas de Messor structor. "Era muy, muy anormal. Una auténtica paradoja", explica Jonathan Romiguier, biólogo evolutivo de la Universidad de Montpellier, en declaraciones recogidas por Live Science.

El estudio que cambió las reglas

Para resolver el enigma, el equipo analizó 132 machos procedentes de 26 colonias distintas. A simple vista, algunos presentaban rasgos típicos de Messor ibericus y otros de Messor structor. El análisis genético confirmó la sospecha inicial: en una misma colonia convivían machos de ambas especies.

El hallazgo clave llegó al secuenciar el ADN mitocondrial, que solo se hereda por vía materna. Los resultados mostraron que los machos de Messor structor procedían de la misma madre que los machos de Messor ibericus. Es decir, no había reinas ocultas de otra especie: una sola reina estaba produciendo machos de dos especies distintas.

Clonación como estrategia reproductiva

Los investigadores comprobaron después, en condiciones de laboratorio, que el 9% de los huevos puestos por las reinas contenían machos genéticamente idénticos a Messor structor, sin transmitir ADN nuclear propio. En uno de los casos, una reina fue observada durante 18 meses produciendo machos de ambas especies.

Este sistema es crucial para la supervivencia de la colonia. Cuando las reinas se aparean con machos de su propia especie, solo generan nuevas reinas, debido a lo que los científicos describen como "genes de reina egoístas", que bloquean la producción de obreras. Para evitarlo, necesitan obreras híbridas, y eso solo es posible usando material genético de Messor structor.

Un fenómeno bautizado como xenoparidad

El equipo ha denominado este sistema "xenoparidad", un término que describe el nacimiento de individuos de otra especie como parte normal del ciclo vital. Según Romiguier, no se sabe con certeza cuándo surgió este mecanismo, pero pudo aparecer en algún momento entre hace cinco millones de años, cuando ambas especies se separaron evolutivamente, y hace unos pocos miles de años.

Los investigadores subrayan que aún queda por identificar el mecanismo exacto mediante el cual se elimina el ADN materno y se clona el genoma de la otra especie.

"Casi como ciencia ficción"

El hallazgo ha causado sorpresa entre expertos externos. Denis Fournier, biólogo evolutivo de la Universidad Libre de Bruselas, asegura que el descubrimiento fue "casi como ciencia ficción" cuando lo conoció. "Aprendemos que los límites entre especies son firmes, pero aquí hay un sistema en el que se cruzan de forma regular como parte de la vida normal", señaló a Live Science.

Según Fournier, este caso abre nuevas preguntas sobre cooperación, conflicto y dependencia entre especies, y podría ayudar a reinterpretar datos antiguos que hasta ahora no tenían explicación clara.

Un reto para la biología moderna

El estudio supone la primera evidencia conocida de que un animal clona de forma sistemática miembros de otra especie para mantener su organización social. Un fenómeno que desafía conceptos clásicos de reproducción, herencia y aislamiento reproductivo, y que demuestra hasta qué punto la evolución puede encontrar soluciones inesperadas.