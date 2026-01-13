La cuenta atrás para el histórico eclipse total de sol que oscurecerá España

La cuenta atrás ha comenzado, el próximo 12 de agosto, durante el atardecer, la Península Ibérica vivirá su primer eclipse total de sol visible en más de un siglo. Un fenómeno que hará que el día se transforme en algo parecido a dos noches y que convertirá a España en uno de los mejores escenarios del mundo para observarlo.

Desde nuestro punto de vista en la Tierra, la Luna se interpondrá exactamente entre el Sol y la Tierra, ocultando por completo el disco solar durante unos minutos y regalando un momento único de alineamiento entre los tres astros. La umbra, donde se producirá el eclipse total, cubrirá amplias zonas del país, mientras que la penumbra permitirá ver un eclipse parcial en las áreas cercanas.

España será protagonista

La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares, incluyendo ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. La visibilidad dependerá del punto exacto de observación, por lo que incluso un pequeño desplazamiento puede marcar la diferencia entre un eclipse total y uno parcial muy profundo.

Galicia y el noroeste peninsular destacan como las zonas más favorables, ya que serán de las primeras en experimentar la totalidad del eclipse. El momento máximo ocurrirá entre las 20:25 y las 20:30, con el Sol ya cerca del horizonte, creando un espectáculo especialmente llamativo. La fase de totalidad durará uno o dos minutos, suficientes para ver cómo la luz cambia, el cielo se tiñe de crepúsculo y aparece la corona solar.

Seguridad ante todo: aunque el sol esté bajo, nunca se debe mirar directamente sin protección. Se necesitan gafas de eclipse homologadas o filtros solares. Solo durante los pocos segundos de la totalidad es seguro mirar a simple vista; antes y después, la exposición puede causar daño permanente en la retina.

Para disfrutar al máximo, lo ideal es buscar un lugar elevado con buena visibilidad hacia el oeste, y planificar la observación usando mapas locales de la franja de totalidad para asegurarse de no perder ni un minuto del fenómeno.

Este eclipse forma parte de una serie de tres eclipses solares consecutivos visibles desde España entre 2026 y 2028, haciendo que los próximos años sean especialmente interesantes para los amantes de la astronomía.