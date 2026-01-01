El 2026 será un año clave en la astronomía: eclipse total en España, paso de cometas y una Superluna en Nochebuena

Un eclipse total de Sol el 12 de agosto, la llegada de nuevos cometas y varios fenómenos lunares singulares figuran entre los principales hitos del calendario astronómico de 2026 elaborado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que anticipa un año especialmente activo para la observación del cielo.

El Instituto de Astrofísica de Canarias ha publicado una nota informativa en la que recopila los eventos astronómicos más relevantes de 2026, con citas tanto para el público aficionado como para la comunidad científica. El año arrancará con lluvias de estrellas, continuará con eclipses, conjunciones planetarias y fenómenos de la mecánica celeste, y se cerrará con una Superluna en diciembre.

Un eclipse de Sol

Entre los acontecimientos más destacados figura el eclipse total de Sol del 12 de agosto, que será total en parte de la Península Ibérica. En el archipiélago canario, el fenómeno podrá observarse de forma parcial, con una magnitud estimada de entre el 66 y el 74%, según detalla el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Este eclipse coincidirá además con uno de los momentos más intensos del calendario de lluvias de meteoros, ya que ese mismo día las Perseidas alcanzarán su máximo, con buenas condiciones de visibilidad previstas.

Lluvias de estrellas y cometas

El calendario astronómico comenzará el 3 de enero con la lluvia de estrellas Quadrántidas, aunque en esta ocasión su observación será limitada debido a la coincidencia con la Luna llena. A lo largo del año se mantendrán las citas habituales con otros enjambres de meteoros.

Además de las Perseidas en agosto, las Gemínidas, una de las lluvias más activas del año, alcanzarán su máximo el 13 de diciembre, también con condiciones favorables para la observación.

El seguimiento de cuerpos menores ocupará un lugar destacado en 2026. El Instituto de Astrofísica de Canarias señala como uno de los momentos de mayor interés la máxima aproximación a la Tierra del cometa C/2025 R31-053, prevista para el 27 de abril, después de que alcance su perihelio el día 20 del mismo mes.

Fenómenos lunares singulares

El calendario del Instituto de Astrofísica de Canarias incluye varios eventos relacionados con la Luna. El 31 de mayo se producirá una "Luna azul", término que se utiliza para designar la segunda luna llena en un mismo mes.

Pocos días después, el 15 de junio, tendrá lugar la llamada "Luna negra", que coincidirá con el mes en el que se observará la luna más pequeña del año. El ciclo anual se cerrará el 24 de diciembre con una Superluna, que será la mayor luna llena de todo 2026.

Mecánica celeste y estaciones

En cuanto a la mecánica celeste, el año comenzará con el perihelio terrestre el 4 de enero, cuando la Tierra se sitúe a 147 millones de kilómetros del Sol. El afelio, el punto más alejado, se producirá el 6 de julio, a una distancia de 152 millones de kilómetros.

Los cambios estacionales vendrán marcados por los equinoccios de primavera y otoño, los días 20 de marzo y 23 de septiembre, respectivamente. A ellos se sumarán los solsticios de verano, el 21 de junio, y de invierno, el 21 de diciembre.

Protagonismo de los planetas

Los planetas también tendrán un papel relevante a lo largo del año. Júpiter alcanzará su oposición el 10 de enero, Saturno lo hará el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre.

El Instituto de Astrofísica de Canarias destaca además diversas alineaciones planetarias y conjunciones, entre ellas la conjunción Saturno-Neptuno del 20 de febrero, así como alineaciones matutinas y vespertinas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno repartidas entre los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre.