La superluna más brillante del año se ve esta noche desde toda España

La última superluna de 2025 es visible esta noche desde toda España, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El fenómeno se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica. Esta alineación provoca un ligero aumento del tamaño aparente y del brillo lunar, especialmente perceptible al anochecer.

Cuándo y cómo observarla

Según el calendario astronómico de la NASA, la fase exacta de Luna llena se alcanza a las 23:14 UTC (00:14 en la Península). Aun así, el espectáculo comienza mucho antes: la Luna sale por el horizonte alrededor de las 17:30, en función de la ubicación, y será visible durante toda la noche.

El mejor momento para apreciarla suele coincidir con su salida, cuando se ve más baja en el cielo. En ese punto, los efectos de perspectiva pueden hacer que el satélite parezca aún más grande, aunque ese fenómeno no está directamente relacionado con la superluna.

La tercera superluna consecutiva de 2025

Este fenómeno completa una secuencia de tres superlunas en 2025, que comenzaron en octubre y continuaron en noviembre. La coincidencia entre el perigeo lunar y la fase llena no es mensual, por lo que solo se producen entre tres y cuatro superlunas al año.

Para considerarse superluna, la Luna debe estar dentro del 90 % de su distancia mínima a la Tierra y estar en fase llena. En esta ocasión, el satélite se encuentra a unos 363.900 kilómetros, algo por debajo de su distancia media habitual.

Qué diferencia a esta Luna de otras

Durante una superluna, el tamaño del disco lunar puede parecer hasta un 14 % mayor y un 30 % más brillante en comparación con la Luna llena más lejana del año. Esta diferencia visual depende también de las condiciones del cielo y de la contaminación lumínica.

Aunque su superficie refleja solo un 10 % de la luz solar que recibe (albedo), la cercanía con la Tierra permite que se perciba más luminosa. El material de su superficie, principalmente roca basáltica, absorbe la mayor parte de la luz, pero desde la Tierra el efecto general es de un brillo más intenso.

Efectos en la Tierra: mareas ligeramente más altas

El acercamiento de la Luna tiene también un efecto físico sobre las mareas. Durante el perigeo, la atracción gravitatoria aumenta y puede provocar mareas vivas ligeramente más intensas. Se trata de un fenómeno esperado y calculado con antelación por organismos oceanográficos.

No se han previsto efectos adversos. Estos pequeños cambios son habituales y se integran en las previsiones costeras.

Consejos para disfrutar de la observación

Para aprovechar la observación de esta superluna, se recomienda:

Alejarse de las grandes ciudades para evitar contaminación lumínica.

Buscar un lugar con horizonte despejado en dirección este, por donde sale la Luna.

Aprovechar las primeras horas de la noche, cuando el contraste con el cielo es mayor.

La observación a simple vista es suficiente para disfrutar del fenómeno. Aun así, binoculares o cámaras pueden revelar detalles adicionales, sobre todo si se ajustan manualmente los parámetros de exposición y brillo (ver guía en el artículo 3 de esta serie).