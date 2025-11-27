Así suena una chispa en Marte: la NASA capta por primera vez un rayo en el planeta rojo

La NASA ha publicado un estudio que confirma la detección directa de descargas eléctricas en la atmósfera de Marte, un fenómeno que llevaba décadas siendo objeto de hipótesis, pero que hasta ahora no se había podido demostrar con datos reales. La clave ha sido el micrófono del rover Perseverance, que ha registrado el sonido auténtico de una chispa en pleno ambiente marciano.

Un "clic" en medio del polvo marciano

El hallazgo, liderado por el científico Baptiste Chide (CNES/Universidad de Toulouse) y publicado en la revista Nature, se basa en 28 horas de grabaciones analizadas por el equipo científico de la misión Mars 2020. En total, se han identificado 55 eventos eléctricos, siete de ellos capturados con toda su secuencia acústica.

Estas descargas, que no tienen la potencia ni el brillo de un rayo terrestre, generan un patrón muy característico: una breve interferencia electromagnética seguida de un pequeño estallido acústico, de unos 8 milisegundos. Es el sonido real de una chispa provocada por el polvo y el viento en el planeta rojo.

No hay imágenes visuales del fenómeno. Lo registrado es sonido, junto con los datos eléctricos captados por el instrumental. Aun así, es la primera vez que se documenta actividad eléctrica con pruebas directas en Marte.

No es un rayo como en la Tierra, pero es electricidad real

Las descargas detectadas no tienen la energía de los rayos que se ven en las tormentas terrestres. Según el estudio, la mayoría tienen una energía de entre 0,1 y 150 nanojulios, mientras que un rayo típico en la Tierra alcanza los mil millones de julios. En un caso, la descarga más intensa llegó a los 40 milijulios, posiblemente por acumulación de carga en el propio rover.

El proceso detrás de estas descargas es conocido como efecto triboeléctrico: cuando las partículas de polvo chocan y se frotan por acción del viento, generan electricidad estática. Si las condiciones son suficientemente extremas —como ocurre durante tormentas o remolinos—, esa carga puede liberarse en forma de una chispa.

Verificado en laboratorio: las señales coinciden

Para confirmar que lo detectado en Marte eran realmente descargas eléctricas, el equipo replicó el experimento en la Tierra. Utilizaron una réplica exacta del micrófono SuperCam, y provocaron microdescargas eléctricas cerca de él. El resultado: el mismo patrón acústico y eléctrico que en los datos del rover.

Esto elimina la posibilidad de que los sonidos detectados fueran ruido ambiental o errores del sistema. Lo que Perseverance registró fue, con toda probabilidad, una descarga eléctrica real.

Un fenómeno con implicaciones científicas y técnicas

Este descubrimiento demuestra que la atmósfera marciana puede generar electricidad, incluso sin humedad, con presiones muy bajas y compuesta casi exclusivamente de dióxido de carbono. Hasta ahora, era una hipótesis sin confirmación directa.

Estas descargas podrían influir en la química de la atmósfera, generando compuestos oxidantes que afectan a la preservación de moléculas orgánicas. Este detalle es clave en la búsqueda de restos biológicos o vida pasada en Marte.