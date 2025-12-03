El agujero de la capa de ozono registra en 2025 su quinto menor tamaño desde 1992

La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos difundieron información sobre el agujero en la capa de ozono y aseguraron que durante este 2025 ha registrado su quinto menor tamaño desde 1992. Por su parte, el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) manifestó que el agujero ha sido relativamente reducido en comparación con aquellos más grandes y duraderos del periodo 2020-2023.

Hace 33 años se produjo la entrada en vigor un acuerdo internacional para eliminar de manera gradual los químicos que generan el deterioro de esa capa y, desde entonces, este año 2025 se ha registrado ese tamaño más pequeño a pesar de que sus dimensiones sigan siendo de escala continental. La superficie se mantuvo entre los 15 y los 20 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de septiembre y octubre, desapareciendo totalmente el 1 de diciembre.

En el punto álgido de la 'temporada de agotamiento' de este año – época en la que la destrucción de la capa de ozono se intensifica –, del 7 de septiembre al 13 de octubre, la extensión promedio del agujero fue de unos 18,71 millones de kilómetros cuadrados.

Descomposición antes de lo habitual

Desde la NASA y NOAA se indicó que el agujero de ozono este año ya está empezando a desintegrarse, casi tres semanas antes del tiempo que se ha venido produciendo durante la última década: "Se están formando más tarde en la temporada y desintegrándose antes", aseguró Paul Newman, científico de la Universidad de Maryland y líder del equipo de investigación de ozono en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Este agujero de la capa de ozono alcanzó su mayor extensión de un solo día el 9 de septiembre, con 22,86 millones de kilómetros cuadrados. Además, otro de los datos difundidos señaló que fue aproximadamente un 30% más pequeño que el mayor agujero jamás observado.

Dicho registro consta del año 2006 y tuvo un área promedio de 26,60 millones de kilómetros cuadrados: "Estamos viendo que los agujeros de ozono tienden a ser más pequeños en área que en los primeros años de la década de 2000", ha indicado el experto.

Recuperación progresiva

Según los científicos, y gracias a lo visto a través de los registros del monitoreo, los controles sobre los compuestos químicos estaban favoreciendo la recuperación gradual de ozono en la estratosfera y se podría recuperar por completo a lo largo de este siglo.

"Desde su punto máximo alrededor del año 2000, los niveles de sustancias que agotan el ozono en la estratosfera antártica han disminuido aproximadamente en un tercio, en comparación con los niveles previos al agujero de ozono", explicó Stephen Montzka, científico del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA.

Alternativas para favorecer la recuperación

Como parte del Protocolo de Montreal de 1987, los países han acordado reemplazar las sustancias que agotan el ozono por alternativas menos dañinas. Según Newman, "el agujero de este año habría sido más de un millón de millas cuadradas más grande si aún hubiera tanto cloro en la estratosfera como hace 25 años".

Sin embargo, los químicos prohibidos persisten en productos antiguos, como el aislamiento de edificios y vertederos. Según las proyecciones, a medida que las emisiones que emanan vayan disminuyendo en el tiempo, se favorecerá la recuperación del agujero de ozono sobre la Antártida a finales de la década de 2060.

"Deberíamos celebrar este progreso como un recordatorio oportuno de lo que se puede lograr cuando la comunidad internacional trabaja de manera conjunta para hacer frente a los retos ambientales globales", resaltó Laurence Rouil, directora del CAMS. De un año a otro, los factores que influyen en los niveles de ozono son varios, entre algunos de ellos se encuentran la temperatura, el clima y la fuerza del viento que rodea la Antártida.