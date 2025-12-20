Descubren un cráter con forma de mariposa en Marte

Una gigantesca estructura con forma de mariposa, tallada en la superficie de Marte y comparable en tamaño a una gran ciudad, ha vuelto a captar la atención de los científicos. La Agencia Espacial Europea ha difundido nuevas imágenes de este raro cráter de impacto, situado en las tierras bajas del norte del planeta, que ofrecen pistas clave sobre la presencia de agua antigua bajo la superficie marciana y sobre los violentos procesos que moldearon el Planeta Rojo hace millones de años.

Un cráter marciano con forma de insecto

El conocido como cráter mariposa es una estructura de impacto asimétrica localizada en la región de Idaeus Fossae, una zona extremadamente irregular y con un pasado volcánico. El cráter mide unos 20 kilómetros de este a oeste y 15 kilómetros de norte a sur, dimensiones suficientes para que la isla de Manhattan pudiera caber en su interior.

Su forma inusual se debe a que el asteroide que lo originó impactó contra Marte con un ángulo muy bajo, algo poco frecuente. A diferencia de los cráteres circulares típicos del sistema solar, este choque provocó que el material expulsado se distribuyera de manera desigual, dando lugar a dos lóbulos alargados que recuerdan claramente a las alas de una mariposa.

Las nuevas imágenes de Mars Express

Las imágenes más recientes han sido elaboradas a partir de datos topográficos recopilados por la sonda Mars Express, en órbita alrededor de Marte desde 2003. La misión de la Agencia Espacial Europea ha permitido generar modelos digitales del terreno y un breve vídeo que muestra el cráter como si se sobrevolara en helicóptero.

En un comunicado oficial, los responsables de la ESA explican que "la colisión provocó que dos lóbulos distintos de material salieran despedidos hacia el norte y el sur del cráter, creando dos alas extendidas de terreno elevado". El impacto también deformó el suelo del cráter, que presenta una forma irregular descrita por los científicos como similar a una nuez.

Una pista clave sobre el agua antigua

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la diferencia de textura entre las alas del cráter y su parte central. Según el análisis de los investigadores de la ESA, las alas son mucho más lisas, mientras que la base presenta una superficie más rugosa y burbujeante.

Esta diferencia sugiere que el material expulsado durante el impacto se "fluidizó", es decir, se mezcló con agua. La explicación más probable, según la investigación, es que el choque del asteroide fundió hielo marciano enterrado bajo la superficie, liberando agua que se mezcló con los escombros y se extendió formando las alas del cráter. Este proceso refuerza la idea de que grandes cantidades de hielo estaban presentes en esta región del planeta cuando se produjo el impacto.

Un fenómeno raro, pero no único

Los cráteres con forma de mariposa son extremadamente poco comunes, aunque no exclusivos de esta zona. En 2006, la propia Mars Express fotografió otro cráter similar en Hesperia Planum, en las tierras altas del sur de Marte. Aquel presentaba una forma aún más alargada y una apariencia todavía más cercana a la de un insecto.

El estudio comparado de estas estructuras permite a los científicos comprender mejor la velocidad, el tamaño y el ángulo de los cuerpos que impactaron contra Marte, así como las condiciones del subsuelo en el momento de la colisión.

Marte y las formas que engañan al ojo

La llamada "mariposa cósmica" se suma a una larga lista de formaciones marcianas que recuerdan a animales. Exploradores de la NASA como Perseverance y Curiosity han fotografiado rocas con aspecto de tortuga o coral, mientras que desde el espacio se han identificado las conocidas "arañas de Marte", grietas formadas por la sublimación del hielo.

En septiembre de 2024, la Mars Express también ayudó a identificar una mancha con forma de perro bajo el Polo Norte marciano. Los científicos recuerdan que estas asociaciones se deben a la pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva al cerebro humano a reconocer patrones familiares en formas aleatorias.

Un cráter lleno de incógnitas

A día de hoy, los investigadores no saben con certeza cuándo se formó exactamente este cráter, ni el tamaño o la velocidad del meteorito que lo originó. Tampoco se descarta que fragmentos del asteroide sigan presentes en su interior.

Lo que sí parece claro, según la Agencia Espacial Europea, es que esta "mariposa" es mucho más que una curiosidad visual: es una ventana al pasado de Marte y una nueva pieza en el rompecabezas sobre el papel del agua en la historia del Planeta Rojo.