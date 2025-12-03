La ONCE pone rumbo a Marte: presenta su campaña más futurista desde el Centro de Satélites de la UE

El Grupo Social ONCE ha presentado su nueva campaña institucional desde un escenario tan simbólico como el Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), en Madrid. La iniciativa nace con un objetivo claro: reforzar el compromiso con la inclusión y recordar que el progreso real ocurre cuando el talento se potencia desde dentro.

La propuesta plantea un viaje al futuro. Si en 2040 la humanidad podría pisar Marte, como prevé la NASA, la ONCE defiende que no deberíamos viajar allí sin llevar aquello que nos hace mejores aquí: una sociedad inclusiva. La campaña invita a reflexionar sobre la importancia de construir un porvenir donde todas las personas tengan cabida, dentro y fuera de nuestro planeta.

¡Un planeta más inclusivo es un mundo mejor, aquí y en Marte!🚀 Si en 2040 la humanidad podría llegar a Marte, tal y como prevé la NASA, debemos transportar hasta allí aquello que hace mejor a nuestro planeta Tierra, una sociedad inclusiva@GrupoSocialONCE #iguales — ONCE (@ONCE_oficial) December 2, 2025

En ese hipotético 2040 en el que se podría pisar Marte, explican en el spot publicitario que "se necesitarán matemáticos, científicas, ingenieros, médicas y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos. Aquí y en Marte".

Un planeta más inclusivo es un mundo mejor

El mensaje enlaza directamente con los valores del Grupo Social ONCE, que se ha consolidado como referente europeo en empleo, accesibilidad e igualdad de oportunidades. Siendo el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad y el tercer generador de empleo no público en España, la organización reivindica el papel clave de la diversidad en el avance social.

Explica uno de los responsables de comunicación del Grupo Social ONCE que "se trata de una acción especialmente importante y significativa para todos los que formamos parte del proyecto social y, me atrevería a decir también, para el conjunto de la ciudadanía". Gracias a su labor social, se testimonia una vez más que "la sociedad avanza decididamente hacia la inclusión y la hace posible de manera efectiva cuando incorpora el talento de todas las personas".