"Los cojones de la gata": la respuesta de un ayuntamiento de La Rioja sobre las colonias felinas

Aunque ya han pasado tres años de la aprobación de la ley de Bienestar Animal, la normativa animalista sigue generando muchas tensiones, especialmente en las corporaciones municipales. Es el caso que atañe al Ayuntamiento de Cihuri (La Rioja) que ha contestado de forma poco ortodoxa a una solicitud de información relacionada con la gestión de colonias felinas. Según informa el diario La Rioja, el secretario e interventor municipal concluyó su contestación con una posdata que decía literalmente: "Los cojones de la gata".

La consulta fue remitida el pasado 26 de enero por una ciudadana en el marco de un estudio promovido por la plataforma Consulta Bienestar Animal, que está solicitando información a ayuntamientos de toda España sobre el cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales (ley de Bienestar Animal). La normativa animalista es especialmente exigente con los consistorios porque les hace responsables de la recogida de animales abandonados y el control poblacional de la fauna urbana.

Según recoge el diario La Rioja, la respuesta del Ayuntamiento comenzaba señalando que la administración local, "por sus características estructurales, no dispone actualmente de los recursos personales, materiales ni técnicos suficientes para atender de manera exhaustiva el conjunto de cuestiones planteadas en su solicitud".

En una primera postdata señaló: "Los cojones de la gata". Y en una segunda postdata el escrito finalizaba así: "Desde esta secretaría municipal se le invita a conocer en persona el municipio al que hace referencia su reclamación, así podrá invertir su valioso tiempo en pasar un buen rato con los gatos y gatas de la localidad, acariciarlos, enredarlos y juguetear con ellos, dada su predisposición y abundante tiempo libre del que dispone".

El alcalde de Cihuri, Neftalí Isasi (PP), ha explicado a La Rioja que el secretario municipal presta servicio en cinco municipios distintos y recibió solicitudes similares en todos ellos. Según el regidor, la carga de trabajo hizo inviable responder de forma individualizada a cada petición: "Puede ser una respuesta desafortunada pero estaba harto y creo que no ofende a nadie".

Una ley imposible de cumplir

La norma animalista es imposible de cumplir para los ayuntamientos pequeños con un presupuesto ajustado, tal y como advirtió Libertad Digital y denunciaron los propios alcaldes al por aquel entonces director General de Derechos de los Animales, el expodemita Sergio García Torres.

Esto mismo es lo que sucede en Cihuri, donde el Ayuntamiento no realiza actuaciones específicas en las colonias felinas debido al tamaño del municipio, de unos 200 habitantes, y a la falta de medios.