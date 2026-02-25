Adiós al email: la ESA usará llamadas de voz para alertar de impactos inminentes de asteroides

La empresa global de comunicaciones en la nube Infobip ha establecido una colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) con el propósito de fortalecer el sistema de alertas ante potenciales impactos de asteroides, según ha comunicado oficialmente la compañía.

La extinción de muchas especies causada por el impacto de un asteroide hace 65 millones de años subraya la importancia de que la Agencia Espacial Europea detecte y registre todos los asteroides que podrían representar un peligro. De este modo, se pueden estudiar sus propiedades físicas y determinar las posibles consecuencias si llegaran a colisionar con la Tierra.

Del email al sistema por voz

Hasta ahora, el personal de la Agencia Espacial Europea recibía las notificaciones por correo electrónico. En ocasiones, los empleados se encontraban desconectados o fuera del trabajo, lo que producía un lapso importante para posibles acciones tanto preventivas como propias de la investigación.

Mediante la integración de las soluciones Voice API de Infobip, el sistema Meerkat Asteroid Guard, responsable del análisis y seguimiento de objetos próximos a la Tierra, puede emitir alertas en tiempo real a través de llamadas de voz, sin depender del horario. Esto facilita una notificación más ágil al equipo, proporcionando información clave sobre posibles impactos.

Con este sistema, la Agencia Espacial Europea recibe ahora llamadas de voz instantáneas que permiten emitir avisos más rápidos y operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

"Esta nueva alianza nos permite responder con mayor rapidez y eficacia ante impactos inminentes de asteroides, garantizando la recopilación de datos críticos para comprender mejor estas amenazas naturales. La recepción de alertas instantáneas ha mejorado notablemente nuestros tiempos de respuesta y nuestra capacidad para estudiar estos fenómenos", ha señalado el responsable de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Richard Moissl.

Fase de prueba finalizada con éxito

Después de una exitosa fase de pruebas, el sistema de mensajería por voz evidenció un funcionamiento óptimo en el 100% de los escenarios evaluados. Entre los principales logros se encuentran la eficiencia en la emisión de alertas, ya que dos eventos con alta probabilidad de impacto generaron llamadas de voz en menos de cinco minutos desde su detección, así como la capacidad para recopilar información.

Aunque los objetos identificados eran pequeños, sin posibilidad de provocar daños, la Agencia Espacial Europea logró extraer información científica relevante de estos incidentes. Según Infobip, la colaboración ha representado "un avance significativo en la coordinación y velocidad de respuesta, ya que proporciona alertas en tiempo real que facilitan decisiones más rápidas en situaciones críticas relacionadas con el monitoreo de asteroides".