La NASA reprograma su calendario: misión extra en 2027 y alunizaje pospuesto a 2028

La NASA ha decidido modificar su calendario espacial y ha aplazado hasta 2028 la misión Artemis, cuyo objetivo es que el ser humano vuelva a pisar la superficie lunar tras más de medio siglo. Además, la agencia ha incorporado una nueva misión de prueba al programa, la Artemis III, que está programada para el año 2027.

El anuncio ha sido realizado este viernes por la cúpula de la agencia estadounidense, tras confirmar el retraso en el lanzamiento de Artemis II. Los técnicos han detectado un problema crítico relacionado con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), lo que ha obligado a replantear los plazos de seguridad.

Desde la institución justifican estos cambios por la necesidad de aumentar la frecuencia de las misiones para garantizar no solo el retorno de los astronautas, sino el establecimiento de una presencia duradera en el satélite. La estrategia pasa por estandarizar los vehículos y asegurar, tras la misión extra de 2027, al menos un alunizaje anual.

Mientras se ultiman los preparativos para Artemis II, la recién anunciada Artemis III servirá en 2027 para testar capacidades operativas y sistemas en órbita baja terrestre. Este paso es fundamental como antesala técnica para el desembarco definitivo de Artemis IV, ahora fijado en 2028.

Los módulos de aterrizaje comerciales

La nueva hoja de ruta incluye maniobras complejas como el acoplamiento con los módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Asimismo, se verificarán los sistemas de soporte vital, propulsión y comunicaciones, junto con los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

El programa Artemis se distingue del histórico Apolo por su ambición de permanencia. El objetivo no es una visita breve, sino aprender a vivir y trabajar en otro mundo gracias a una infraestructura permanente denominada Gateway, diseñada para operar durante un mínimo de quince años.

La tripulación de Artemis II, que realizará el viaje orbital previo, estará compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen.