Conciliar para conectar: el movimiento Malasmadres

Laura Baena Fernández aún recuerda la noche en que se definió como "mala madre": lo hizo en 2014, en un tuit tras el que había "desesperación" y "pérdida de control". Fue el germen de un movimiento que hoy une emocionalmente a miles de mujeres que como ella se consideran "malas madres" y que reivindican una maternidad real, que se ríe del sentimiento de culpa que acompaña a cada mujer que no quiere renunciar a ella misma tras la maternidad y que persigue mejorar la conciliación de la vida profesional con la personal.

La propia Laura tuvo que abandonar su puesto de supervisora creativa en una agencia de publicidad tras convertirse en madre. Esa renuncia se convirtió en un impulso que la ha convertido en referente para miles de mujeres, que quieren luchar con ella por un nuevo modelo social de madre, de mujeres que combaten esa idea de madre perfecta y que defienden la necesidad de tener un espacio propio.

Baena habla de cómo ella misma "era mejor madre antes de ser madre", en el sentido de que se visualizaba como una "madre perfecta", con "paciencia infinita" que haría "tartas de frambuesa". Tras enfrentarse a la realidad y dar forma a su proyecto, salieron "muchas malas madres del armario" con la necesidad, como ella, de "decir la verdad de la maternidad", de saberse menos solas, de saber que hay otras muchas mujeres que "se sienten" como ella.

Baena defiende una conciliación que vaya más allá de la vida personal y profesional. Explica cómo ella en su día "hizo un proceso de coaching" para encontrarse con ella misma y recomienda una terapia que le resultó muy útil: la rueda de la vida. Consiste en parcelar un círculo con el tiempo que se dedica al trabajo, a los hijos, a la pareja, a los amigos, al deporte… "Yo me di cuenta de que la maternidad me había arrasado. Te pierdes, te das cuenta de que no dedicas tiempo más que al trabajo y a los hijos" y "no tienes tiempo para tus amigos" o "para tus hobbys". "Es un ejercicio que yo aconsejo. Te para y te hace priorizar", cuenta.

La conciliación de Baena también busca incluir a los hombres, con quien pide "hacer equipo". Es la mujer la que "lo sufre", si se atiende a datos como que el 90% de las reducciones de jornada son para mujeres o que mayoritariamente son mujeres las que interrumpen su jornada laboral cuando un niño enferma. "No podemos hacerlo solas", insiste, destacando cómo "hay malos padres en el club de las malas madres" y "cómo el concepto debería trascender el género".

Sobre su Club de las Malas Madres, Baena señala cómo sirve para conectar con otras mujeres y sentirte acompañada con una "filosofía de desdramatizar" los problemas diarios. También destaca cómo puede ayudar a lidiar con la culpa, esa "mochila" que te dan cuando te entregan a tu bebé. Entre sus consejos está "cuidarte, no olvidarte de ti misma" e incluso "agendarte contigo misma", sacando "momentos" para "estar con la familia" y "para vivir la vida en las pequeñas cosas".

"Eso conecta con la maternidad. Cuando conectas, podemos hacer cosas increíbles", destaca Baena, que relata cómo a día de hoy "siguen llegando más malas madres" a esta comunidad gracias a un sentimiento que "traspasa fronteras y pantallas" y que es "superespecial y emocional".

