La imagen que proyecta Amazon es de absoluta fiabilidad y puede resultar imposible imaginar ser estafado. Sin embargo, no todos los productos que encontramos en su web los venden ellos mismos. La compañía cuenta con un servicio de MarketPlace, donde se permite a particulares vender artículos en la tienda en línea. Este servicio aporta ventajas tanto a Amazon como a quienes lo utilizan para vender productos, no obstante, siempre existe la posibilidad de que un estafador logre introducirse en esta red de compraventa.

Durante los días del Amazon Prime Day, cientos de miles de productos serán rebajados y el volumen de compra aumentará notoriamente, por lo consiguiente, las posibilidades de ser estafados también. Muchos de estos estafadores tratarán de aprovechar este evento, donde además, las prisas de los compradores con motivo de aprovechar las famosas ofertas flash, juegan a su favor. Aquí te mostramos cómo detectar una posible estafa en Amazon y qué hacer para evitar caer en ella.

Lo primero de todo, es tener sentido común y no obviar las principales señales de posible estafa. Las cuentas de vendedores recién creadas que muestren productos con precios irreales deben llamarnos la atención y la primera impresión debe ser siempre de rechazo. Una manera fácil de saber si un vendedor es fiable o no, es comprobar las valoraciones de los usuarios que le han comprado artículos. Si todas son negativas, resulta evidente que el vendedor no es fiable, sin embargo, no todas las opiniones favorables son verdaderas y aquí aparece el papel del reviewers. Estos son personas que cobran por poner opiniones positivas en los productos de un vendedor para mejorar su imagen de marca, método muy utilizado por estafadores. Para detectar si las opiniones positivas han sido escritas por reviewers, debemos saber que estas son siempre escritas por cuentas inglesas o estadounidenses que hablan en un pésimo español.

E-mails fraudulentos: el modus operandi del estafador

Amazon Pay es un servicio de pago que ofrece a los clientes la posibilidad de utilizar los métodos de pago ya asociados a su cuenta de Amazon en sitios web de terceros y supone una opción realmente cómoda para el usuario. No obstante, muchos estafadores se hacen pasar por su soporte de correo electrónico y pueden enviarnos e-mails fraudulentos. Estos son los principales aspectos que debemos tener en cuenta para detectarlos.

Lo primero es comprobar detenidamente el mensaje. Muchos de los correos estafa son traducidos a partir de otros idiomas y enviados sin revisión previa, por lo que no debemos fiarnos de mensajes que contengan errores ortográficos o tipográficos.

Amazon Pay puede solicitarte información importante, pero siempre lo hará mediante su web, por ello, nunca debemos enviar por correo electrónico datos relevantes como nuestro número de la seguridad social, nuestro número de la tarjeta de crédito o el PIN de la misma.

Si recibimos un e-mail sospechoso que incluya un fichero adjunto, no debemos abrir este jamás. Estos ficheros pueden incluir virus que permitan a los estafadores acceder a nuestro ordenador, permitiéndoles robarnos información clave como contraseñas o datos bancarios.

He detectado una estafa o he caído en ella

En caso de recibir un correo electrónico fraudulento o haber caído en su trampa, lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con Amazon mediante su servicio de denuncia de estafas. Aunque pueda resultar una situación agobiante, Amazon no paga a los vendedores hasta que pasa un tiempo prudencial, incluso meses desde que el cliente recibe la compra. Por lo tanto, un estafador nunca podrá quedarse con nuestro dinero. Además, la Garantía A-Z de Amazon protegerá siempre al usuario estafado asegurándole el reembolso total.