WhatsApp anuncia una nueva actualización que cambiará los mensajes de voz para siempre

WhatsApp es la aplicación líder de mensajería instantánea, con una clarísima ventaja sobre su principal competidor, Telegram, sin embargo, su popularidad no se queda solamente en su sector. Según un informe realizado por Smartme Analytics, la aplicación de Meta fue durante el 2023 la más utilizada por los españoles, con un 96,3% de penetración de móvil. Una de las claves del éxito es el inconformismo, las ganas de seguir mejorando, por ello, Mark Zuckerberg, líder de la compañía, ha querido realizar una nueva actualización relacionada con los mensajes de voz.

Los mensajes de voz, comúnmente conocidos como audios, son una herramienta muy utilizada dentro de la aplicación de WhatsApp, concretamente, más de 7.000 millones de audios son enviados diariamente en todo el mundo. Esta opción supone una manera más cercana de comunicarse, permitiendo mostrar más énfasis en sus palabras a quien lo envía y al receptor el poder escuchar la propia voz de la otra persona. Además, supone una gran alternativa para enviar un mensaje, en caso de que tengamos las manos ocupadas y no podamos escribir.

Por otro lado, estos mensajes de voz también presentan inconvenientes, destacando uno claramente por encima del resto. Ya sea por encontrarse en lugares donde el ruido ambiente sea muy elevado o, por lo contrario, donde no se permita hacer nada de ruido, no podremos escuchar un mensaje de voz que hayamos recibido. A raíz de este problema, WhatsApp propone incluir transcripciones automáticas de los mensajes de voz. Desde la compañía han confirmado que la transcripción no se realizará mediante la propia aplicación, con el objetivo de evitar perjudicar la privacidad del usuario.

¿Cómo activar esta opción?

La aplicación ya ha incluido esta rompedora iniciativa para los principales idiomas en su versión para iOS 16: inglés, español, francés, alemán, italiano entre muchos otros. Para iOS 17, ha incluido idiomas menos hablados como el danés, el sueco o el tailandés. Asimismo, desde el gigante de Meta han informado de que irán incluyendo nuevos idiomas según vayan lanzando nuevas actualizaciones, además de incluir también la opción para dispositivos Android.

En caso de querer comenzar a utilizar esta nueva iniciativa, debemos permitir la acción mediante los ajustes de la propia aplicación de WhatsApp, descargada en nuestro teléfono móvil. Una vez entremos en el apartado de configuración, debemos acceder al subapartado de "Chats", que nos llevará hasta la opción de "Transcripciones de mensajes de voz". Una vez allí podremos activarlo, desactivarlo o configurar el idioma.

Una vez se encuentre activado y queramos utilizar esta opción, simplemente debemos mantener pulsado sobre cualquier nota de voz que hayamos recibido, una vez hecho esto, nos aparecerá la opción de "Transcribir" y podremos leer tranquilamente y sin causar molestias el contenido del mensaje de voz que hayamos recibido.