El tráfico desde Inteligencia Artificial convierte cinco veces más que Google

Gartner anticipa que las búsquedas en motores tradicionales caerán un 25% en 2026. Google ha perdido cuota de mercado por debajo del 90% por primera vez desde 2015. ChatGPT alcanza ya 800 millones de usuarios activos semanales. Y el dato más revelador: el tráfico que llega a webs corporativas desde consultas en Inteligencia Artificial convierte al 14,2%, frente al 2,8% de Google. Cinco veces más.

Estos son algunos de los indicadores que el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada recoge en su nuevo informe ‘La emergencia de la autoridad reputacional algorítmica’, publicado hoy, en el que analiza las implicaciones de este cambio para las empresas españolas y sus órganos de gobierno.

Quien consulta a una IA no está explorando información de manera pasiva; esta, con frecuencia, en proceso de tomar una decisión, señala el documento. La respuesta que reciba -correcta o no, completa o sesgada, actualizada u obsoleta se convertirá en el punto de partida de esa decisión.

El informe documenta una transformación fundamental en la dimensión temporal de la reputación corporativa. Mientras que los modelos tradicionales operaban sobre ciclos diferidos -estudios trimestrales, semestrales o anuales-, los sistemas de IA procesan información de manera continua y ajustan sus respuestas de forma permanente.

Una noticia publicada hoy puede estar integrada en las respuestas de un sistema mañana. Un comunicado corporativo, una sentencia judicial, un informe de resultados, una declaración de un directivo: todo ello alimenta el corpus sobre el cual estos sistemas construyen sus narrativas, explica el análisis.

Esta inmediatez, según el Instituto Coordenadas, comprime los márgenes de reacción y convierte la capacidad de detectar deterioros narrativos antes de que se consoliden en una ventaja competitiva de primer orden.

Factor generacional

El informe incorpora datos del Reuters Institute que añaden urgencia al análisis: el 15% de los menores de 25 años ya utiliza asistentes de Inteligencia Artificial como fuente primaria de información. Este dato anticipa una tendencia que se intensificará en los próximos años a medida que estas cohortes asuman posiciones de responsabilidad en el ámbito económico e institucional, advierte el documento.

El Instituto Coordenadas enmarca sus conclusiones en el ámbito de la gobernanza corporativa. No se trata de una cuestión exclusivamente tecnológica. Se trata de comprender que el control sobre la narrativa corporativa -ese activo intangible pero decisivo- ya no reside exclusivamente en las manos de la organización ni en las de los intermediarios tradicionales, señala el informe. El documento concluye instando a los Consejos de Administración españoles a incorporar esta realidad en su agenda: Asumir esta realidad es el primer paso para gestionarla.