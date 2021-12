El líder de los antivacunas de Italia se contagia y desde el hospital pide "seguir la ciencia"

Lorenzo Damiano, lídel del movimiento antivacuna italiano No Vax. | Imagen TV

Lorenzo Damiano, líder del movimiento antivacunas contra la covid-19 en Italia, ha contraído la enfermedad e, ingresado en un hospital, se ha arrepentido por no vacunarse y ha pedido a la población "seguir la ciencia", que "cura y salva".

"Claramente mi visión ha cambiado, estoy listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva", ha dicho el líder de los antivacunas, movimiento conocido como No Vax en Italia.

Según la información recogida por la agencia de noticias Adnkronos, Damiano habría recibido el alta este jueves y ha garantizado que, en cuanto pueda, se vacunará. "Ponte esta vacuna porque te salva la vida", ha incidido, remarcando que el inmunizador tiene que "compartirse" en todo el mundo.

Por último, ha agradecido a los médicos y trabajadores de salud del hospital donde ha sido ingresado, Vittorio Veneto, por tratarle. "Han sido maravillosos", ha concluido.

Italia comenzó este miércoles a administrar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a los mayores de 18 años. El 87,4% de los italianos mayores de 12 años cuenta con al menos una dosis, mientras que el 84,5% tiene la pauta completa de vacunación contra la enfermedad, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud italiano.

