¿Qué plantas funcionan como antidepresivo natural?

La depresión es un trastorno grave del estado de ánimo y relativamente común, pues afecta a millones de personas cada año. Personas de todas las edades y etnias experimentan depresión, incluyendo niños y adolescentes. Al ser algo, por desgracia, tan habitual en la sociedad se han hecho pruebas para encontrar alimentos que sirvan para paliar los síntomas.

Gracias a estas investigaciones se ha encontrado que existen algunas plantas que tienen propiedades antidepresivas naturales y que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. No obstante, es importante tener en cuenta que aunque estas plantas pueden ser útiles para aliviar los síntomas de la depresión, no deben sustituir el tratamiento médico prescrito por un profesional de la salud.

Pero, antes de que los medicamentos modernos existieran ya se trataba esta enfermedad. Por ello, según la sabiduría popular, desde la Antigüedad se han utilizado hierbas medicinales para tratar la depresión o, mejor dicho, contribuir con el alivio en caso de malestar emocional y tensión.

Hierbas medicinales para aliviar la depresión

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó en los últimos años varios medicamentos para combatir la depresión. Sin embargo, estos no son necesarios en todos los casos. Ahora bien, si se quiere evitar el consumo de medicamentos como tal, hay hierbas medicinales cuyas propiedades pueden ayudar a paliar los síntomas de la depresión. Aunque no suponen un tratamiento de primera línea, algunos estudios respaldan su uso como coadyuvantes para tener un mejor descanso y estado de ánimo. Pero a pesar de ser productos naturales, no están exentos de causar interacciones y efectos secundarios. Inclusive, están contraindicados en algunos casos.

Azafrán

El azafrán es un reconocido antidepresivo natural. Su cultivo es común en la cuenca del Mediterráneo, en suelos con buen drenaje, y en fitoterapia se utiliza sobre todo en formato cápsulas. Se considera neuroprotector, antioxidante, hipolipemiante, protector hepático y un potencial anticancerígeno. ¿Para qué se indica el azafrán? Favorece el equilibrio emocional y mejora el estado de ánimo, por tanto, se indica especialmente como apoyo frente a estados emocionales como el desánimo y la tristeza. Sin embargo, debe evitarse el uso terapéutico en el embarazo, pues puede estimular las contracciones uterinas y hay que tener en cuenta que en dosis altas es letal para el ser humano.

Eleuterococo

El eleuterococo, también conocido como Ginseng siberiano, es un adaptógeno muy útil frente al estrés que también puede ayudar para mejorar el ánimo. Es originario de los bosques de Siberia oriental y contiene eleuterósidos, que estimulan los sistemas nervioso central e inmune, además, es antioxidante, hipoglucemiante y anticancerígeno. ¿Para qué se indica? Para mejorar el rendimiento físico y mental en caso de fatiga por astenia, para la recuperación de deportistas o como remedio natural para protegerse del estrés y enfermedades causadas por el frío. Hay que tener cuidado ya que está contraindicado en embarazo y lactancia, y en personas con problemas cardiocirculatorios.

Damiana

La damiana es una planta que crece en suelos áridos y tropicales, ayuda a recuperar fuerzas física y mentales, ya que es un excelente tónico físico y mental muy conocido también por sus propiedades afrodisíacas. Tradicionalmente se considera un tónico general y se usa como antidepresivo natural y como tónico afrodisiaco, también es aperitiva y expectorante. ¿Para qué se indica? Para mejorar el ánimo y ayudar a la recuperación cuando aparecen signos de agotamiento físico y mental, también favorece la digestión. Sin embargo, deben respetarse las dosis, pues en exceso puede tener efecto laxante, producir insomnio y taquicardia. Evitar en el embarazo y la lactancia o en asociación con medicación u otras hierbas psicoestimulantes.

Melisa

La melisa ayuda a relajar el sistema nervioso, lo que lo convierte en una buena aliada cuando se busca un antidepresivo natural. Es una hierba aromática habitual en tierras baldías y secas a pleno sol y cerca de las casas en zonas rurales. Entre sus aceites esenciales destacan el geraniol, el citronelal y el linalool, es una planta destacada por sus propiedades antiinflamatorias, sedantes, antioxidantes, antivíricas y espasmolíticas. ¿Para qué se indica? Contra síntomas de estrés a nivel físico y mental, reducir ansiedad y el nerviosismo, y favorecer la recuperación física y el descanso. Sin embargo hay que evitar en el embarazo y la lactancia.

Nuez de cola

La nuez de cola es una planta originaria de África, aunque también se cultiva en regiones tropicales de América, y es muy útil para dar un impulso a tu resistencia física y combatir la fatiga mental que viene asociada a la depresión y el desánimo. De acción estimulante y antioxidante favorece la concentración y mejora la sensación de bienestar psicofísico. ¿Para qué se indica? Para aliviar episodios puntuales de debilidad muscular y cansancio mental, también mejora la resistencia física y alivia la astenia crónica. Por su contenido en cafeína se desaconseja en el embarazo y la lactancia, en menores de 12 años y en caso de hipersensibilidad a este alcaloide.

Lavanda

La lavanda es un buen antidepresivo natural, pues ayuda a relajarse y a regular el humor. Es originaria de Europa y crece en zonas soleadas con suelos áridos y pedregosos. Se considera ligeramente sedante, espasmolítica y tranquilizante. ¿Para qué se indica? La fitoterapia tradicional usa la flor y el aceite esencial para atenuar trastornos relacionados con el estrés: agotamiento físico y mental, insomnio, y la inquietud o ansiedad por alteraciones del humor. En aromaterapia también se usa el aceite esencial nebulizado por su efecto relajante.

Guaraná

El guaraná es una planta originaria de la selva amazónica que sirve como estimulante y reconstituyente que mejora la fatiga física y mental, tan habitual en los estados depresivos. Contiene cafeína y otros estimulantes como la teobromina y la teofilina que mejoran el estado físico y mental, y favorecen la resistencia al esfuerzo. También tiene acción hipoglucemiante y antioxidante. ¿Para qué se indica? Contra la fatiga física y mental y sensación de debilidad en convalecientes por su acción reconstituyente. Hay que evitar consumirla en el embarazo o en caso de hipersensibilidad a la cafeína, además, si se toma por la noche, puede causar insomnio.

Rodiola

La rodiola, planta adaptógena originaria de zonas frías como el norte de Europa y regiones árticas de Norteamérica y Asia, puede ser muy útil cuando el ánimo está decaído y se utiliza contra el agotamiento físico y mental. Es antioxidante, antiinflamatoria, antidepresiva y reguladora del sistema inmunitario. ¿Para qué se indica? Contra la debilidad física y la fatiga mental producidas por la astenia. También ayuda a mejorar el ánimo en caso de depresión y ansiedad, y mejora la concentración.

Hierba de San Juan

La hierba de San Juan también conocida como hipericón o corazoncillo, es ampliamente utilizada para tratar depresiones de leves a moderadas y trastornos del estado de ánimo. Se ha empleado durante cientos de años en salud mental, y actualmente se prescribe para la depresión en Europa. Las únicas personas que no deben tomar hierba de san Juan son aquellas con trastorno bipolar, pues puede desencadenar psicosis o manía.

Calma el sistema nervioso y cumple la función de estabilizar el ánimo. No debe consumirse mezclado con medicamentos antidepresivos, ya que podría aumentar sus efectos. Tampoco debe exponerse al sol quien lo consuma, ya que es una planta fotosensible que podría manchar la piel.