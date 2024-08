Al grito de "¿Cuánto vale nuestra vida?" se manifestó el pasado veintitrés de julio, delante del Ministerio de Sanidad, un grupo de mujeres con cáncer de mama metastásico para pedir a su titular, Mónica García, la financiación de dos nuevos medicamentos esenciales para combatir su enfermedad.

Desde el Gobierno de España son ya tres las veces que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha negado la autorización de financiación de Enhertu y Trodelvy, en la indicación de de cáncer de mama metastásico HER2 Low el primero de ellos y en la de cáncer de mama metastásico con receptores hormonales (HR) positivos y HER2 negativo el segundo. Los dos fármacos ya han sido aprobados tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos también para estas indicaciones y están financiados en dieciséis países.

La última de esas negativas llegó el pasado 19 de junio. A partir de ese momento, Victoria Rodrigo, una de las manifestantes, comenzó una campaña de recogida de firmas con la que presionar a la Administración de Mónica García. Ya son más de ciento treinta mil las conseguidas hasta la fecha.

En la tarde de este miércoles, Victoria pasó por los micrófonos de La Noche de esRadio, junto a Esmeralda Ruiz, para denunciar la situación que muchas mujeres como ella viven por culpa de la falta de financiación de los tratamientos que su enfermedad requiere.

Los dos fármacos, según indicaron fuentes de Sanidad a LD, están financiados desde 2022 pero se restringe esa financiación a una de sus indicaciones. Según datos publicados por ABC, las indicaciones por ahora aprobadas supondrían que sólo se financia el tratamiento a un 15% de las pacientes que requieren Enhertu y un 10% para el caso de Trodelvy. Rodrigo aseguro que ella recibe el tratamiento porque lo tiene cubierto gracias a su seguro médico privado, pero que, si no lo tuviera, tendría que gastarse "cinco mil euros en una dosis cada veintiún días".

Victoria confesó en La Noche que "seguirán en pie hasta que esto se autorice. Que no van a bajar la guardia ni un segundo" porque, asegura, "no lo tienen". Para ellas, un día supone "la vida" y solo piden a las autoridades "poder tratarse en la sanidad pública con estos dos medicamentos".

La presión ejercida por la presencia de estas mujeres en los medios de comunicación ha obligado al Ministerio de Mónica García a reunirse con ellas en la mañana de este jueves. Al encuentro ha asistido, además, el vicepresidente del CIPM. Victoria Rodrigo ha vuelto a los micrófonos de Es La Noche para valorar la reunión. Rodrigo ha confesado que, aunque Mónica García les ha transmitido su intención de llegar a un acuerdo para que el Sistema Nacional de Salud financie el tratamiento, el mensaje final no ha sido fructífero. La titular de Sanidad ha excusado su inacción en que "hay otros agentes implicados en el resultado de la negociación". Así, aludiendo, entre otros, a tres Ministerios que forman parte del mismo Gobierno al que ella pertenece -Hacienda, Industria y Economía- ha esquivado su responsabilidad con respecto a la falta de financiación de los tratamientos que, por desgracia, muchas mujeres necesitan para mantenerse con vida.

Desde Sanidad insisten en que en la Comisión de Precios de los Medicamentos están no sólo Sanidad sino Industria, Economía, Hacienda "además de las 17 Comunidades Autónomas" y afirman que aunque "una decisión de no financiación no debería abrir la puerta a un uso generalizado", tampoco "imposibilita que el medicamento sea utilizado en aquellos casos individuales en los que sea más necesario". Entre tanto, apuntan, el proceso puede "reiniciarse" por parte de las farmecéuticas.

Esa idea les habría sido transmitida a las pacientes que han acudido al Ministerio, a las que les han asegurado la existencia "de un procedimiento para que estos tratamientos se puedan dar durante la negociación de precio". Victoria Rodrigo ha explicado que esto no parece cumplirse y que, en todo caso, "ni es respuesta ni solución" porque la única verdad es continúan "sin tener acceso a los tratamientos". Victoria Rodrigo ha confesado su decepción y la de sus compañeras. Su mensaje es rotundo: "La negociación requiere de un tiempo que no tenemos". Desgraciadamente, han añadido una nueva consigna a su campaña: "Nos morimos".

Retrasos continuos en los tratamientos

El retraso en la financiación de estos dos tratamientos no es el único caso en torno a las pacientes de cáncer de mama metastásico, cuya última esperanza son las terapias innovadoras cuando las habituales no funcionan. Desde la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico recuerdan a LD que "llevamos años reclamando por el retraso en la financiación en España de los nuevos tratamientos que ya están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento".

Apuntan que "según indica la legislación europea, una vez aprobado el fármaco por la EMA se tiene que incorporar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de cada estado miembro en un plazo máximo de 180 días. Esto no se cumple en España en el caso de los tratamientos oncológicos (no sólo en los de cáncer de mama metastásico). Según los últimos datos que tenemos, en nuestro país se tardan de media 725 días en financiar los nuevos tratamientos oncológicos".

En cuanto a estos dos fármacos y el proceso en torno a su financiación, reclaman "una mayor colaboración, flexibilidad y transparencia" además de "mayor agilidad para que todas las pacientes con cáncer de mama metastásico puedan acceder cuanto antes a estos fármacos innovadores".