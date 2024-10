Qué es el ''orgullo abstemio'' y por qué se está popularizando cada vez más

Ir por la calle y ver que la bebida que protagonizan la mayor parte de las terrazas en España son alcohólicas, casi en cualquier momento del día, es un hecho que hemos normalizado. Incluso se suele ver extraño que una persona no beba ni una gota de alcohol en un momento de ocio y hasta se le tacha de aburrido. Para eso ha llegado el concepto "orgullo abstemio" que muchos usuarios utilizan en redes sociales para compartir sus logros contra el consumo de alcohol. El orgullo abstemio se basa en comunicar abiertamente que no bebes alcohol sin miedo a que te tachen como el bicho raro.

El consumo de alcohol está asociado al riesgo de que aparezcan enfermedades no transmisibles, como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiacas y distintos tipos de cáncer, así como trastornos de salud mental y del comportamiento, como la depresión, la ansiedad y otros.

Las investigaciones e informes que lo demuestran son innumerables. También lo son las cuentas y los perfiles que en las redes informan acerca de los riesgos. Tener la información en la palma de nuestra mano parece que en este contexto sí ha servido de manera positiva: estamos cada vez más concienciados. No eres raro por salir de fiesta y no beber alcohol. Muchos usuarios alegan que antes ponían una excusa como la de no poder conducir para que no la tacharan de aburridos, ahora lo dicen abiertamente.

Datos

El alcohol y el tabaco son las sustancias que empiezan a consumirse de manera más temprana (16,5 en hombres y 16,6 años las mujeres). Son los datos que publicaron en el informe de 2023 del Ministerio de Sanidad sobre consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

En función del sexo del individuo, se aprecia que son los hombres los que comienzan a consumir antes las sustancias psicoactivas (a los 17 años) que registran prevalencias más altas (alcohol, tabaco, cannabis y cocaína), frente a las mujeres que lo hacen a los 16. El informe destaca que incluso en el caso de los hipnosedantes, para los que se registra mayor prevalencia de consumo entre las mujeres, los hombres empiezan a consumirlos con menor edad que las mujeres.

También vemos cómo el alcohol lleva consumiéndose a una edad media de 16,5 años desde 1995. El informe recoge información acerca de la percepción y opinión de la población ante las drogas. Respecto al consumo de alcohol de manera habitual (consumo 5-6 copas/cañas el fin de semana) es percibido como un riesgo por algo más de la mitad de la población (50,4%), exactamente la misma proporción de individuos que cree que beber 1-2 copas/cañas cada día es muy perjudicial para la salud.

Aunque sigue siendo la excepción, parece que internet ha hecho que el camino de la asistencia sea cada vez menos solitario y más comprendido por el resto.