El infierno de Ángel Llàcer tras infectarse con una bacteria 'carnívora'

Ángel Llàcer tuvo que pasar meses apartado de sus compromisos profesionales por culpa de una infección bacteriana que casi le cuesta la vida. El actor y presentador contrajo la Shigella durante un viaje que realizó a Vietnam en febrero de 2024. Como consecuencia, tuvo una fascitis necrosante -también conocida como "enfermedad devora carne"- por la que estuvo ingresado en la UCI y necesitó someterse a distintas operaciones hasta en cuatro ocasiones.

Llàcer temió por su vida. Tanto que llegó a despedirse de su familia, ante el alto riesgo de muerte. "Entiendo que perder un hijo es lo peor que te puede pasar, pero yo intentaba explicarles que soy un hijo, pero que tengo 50 años y que había vivido mucho. A mí, lo único que me sabía mal al morir, y lo digo de verdad, era dejaros a todos ustedes", reflexionó emocionado en un programa de TV3. Los médicos sólo contemplaban dos posibilidades: que perdiera una pierna o que no saliera de la intervención.

"Me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir", recuerda. Finalmente, salió todo bien y pudo conservar las dos piernas. Pero todavía faltaba la segunda fase: aprender a caminar.

Secuelas de la ‘come carne’

La enfermedad le ha supuesto terribles secuelas y varias cicatrices en su pierna derecha. Asimismo, tras su paso por el quirófano necesitó ayuda para moverse y tuvo que aprender a andar de nuevo.

"He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", ha advertido.

"Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional", se ha sincerado a través de sus redes. También ha agradecido "la insistencia y la profesionalidad de la Dra. Cambray" a la que llama "MI SALVADORA".

¿Qué puede provocar la bacteria Shigella?

La enfermedad dura entre cinco y siete días en casos leves, pero puede extenderse durante semanas en los más graves, teniendo que recurrir a antibióticos para frenar la propagación.

Los síntomas varían desde diarrea con sangre o mucosidad, a calambres estomacales, fiebre, náuseas y vómitos… Llegando a tener complicaciones relacionadas con deshidratación, convulsiones, prolapso renal, artritis reactiva, septicemia y síndrome urémico hemolítico.