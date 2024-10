¿Cuál es el mayor arrepentimiento de las mujeres al final de su vida?

El arrepentimiento es una de las emociones más frustrantes para el ser humano. La sensación de haber cometido un error, dicho algo inapropiado o de no haber actuado cuando debimos, puede ser molesta y acompañarnos durante toda la vida.

Según un estudio realizado por Susana Ruiz Ramírez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, los arrepentimientos más frecuentes incluyen no conseguir los sueños, trabajar demasiado, no expresar sentimientos, no ser feliz y no conseguir amistades. En términos generales, tanto los hombres como las mujeres se arrepienten de estos asuntos pero, ¿se arrepienten las mujeres de decisiones distintas a las de los hombres?

Arrepentimientos más comunes de las mujeres

El doctor Robert Waldinger, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, ha realizado un exhaustivo estudio a lo largo de 85 años sobre el arrepentimiento en las mujeres al final de sus vidas.

Las mujeres se arrepienten de haberse preocupado demasiado por las expectativas y opiniones ajenas, en lugar de haber vivido con autenticidad: es una de las evidencias que ha logrado descubrir el doctor. Por otro lado, el estudio ha comprobado que los hombres se arrepienten más de haber dedicado demasiado tiempo al trabajo y poco a sus relaciones personales.

El estudio ha revelado que muchas mujeres han pasado gran parte de sus vidas preocupándose por las percepciones externas, limitando así su libertad y su capacidad de ser ellas mismas. Estos comportamientos afectan a la calidad de vida en términos de bienestar emocional y psicológico. Según el estudio, la preocupación por las opiniones ajenas puede generar una sensación de descontento al final de la vida.

Waldinger también observa que los logros como la riqueza o la fama no terminan siendo relevantes cuando vas a morir. No obstante, tener hijos compasivos, ser un amigo comprensivo o haber contribuido a lo largo de tu vida a causas benéficas aporta un sentimiento de satisfacción innegable.

En definitiva, el arrepentimiento suele estar relacionado con las relaciones sociales y la calidad de estas mismas, dejando de lado los temas materiales o el dinero.

¿Cuál es la clave para llevar una vida sin arrepentimientos?

A lo largo de nuestra vida temas insignificantes terminan siendo muy relevantes y pesando en la conciencia. Sin embargo, cuando ya se acerca el final, estos temas se esfuman de golpe y solo queda realmente lo importante. Algunos consejos para evitar sentir arrepentimiento son los siguientes.

En primer lugar, la aceptación de uno mismo. Todo el mundo se equivoca, errar es humano. No puedes torturarte toda la vida por ello. Las decisiones adoptadas en un momento dado se basan en lo que se considera apropiado, aunque las circunstancias puedan cambiar posteriormente.

En segundo lugar, se debe aprender a tomar riesgos. Uno de los motivos más recurrentes de arrepentimiento es haber dejado escapar oportunidades por la incertidumbre o el miedo a asumir riesgos. Cuando las personas llegan a una edad avanzada, tienden a pensar que ojalá se hubieran arriesgado y atrevido a hacer cosas nuevas.

El estudio de Harvard ofrece una lección de vida muy importante: hay que vivir según los deseos personales, y desarrollar una identidad auténtica. Siguiendo estos consejos se logrará una vida plena.