¿Tienes ansiedad por conseguir pareja? Estos son los síntomas de la anuptafobia

La ansiedad por tener pareja nos lleva a cambiar nuestras creencias y lo que creemos que necesitamos. Somos seres sociales y, en cierta manera, la pareja es como un espejo. Cada miembro de la pareja hace de espejo al otro y refleja sus virtudes, defectos, miedos e inseguridades. Para evitar el conflicto una vez terminan las primeras fases de la relación, es necesario conocerse y sentirse fortalecidos.

Esto, a veces, nos lleva a un estado de ansiedad por miedo a no estar a la altura o a perder lo que consideramos ya conquistado. Es una sensación que puede acrecentarse debido al recuerdo de malas experiencias pasadas. Para superarla, es necesaria la independencia afectiva. Esto no es comportarse como un ser individualista, sino de afianzar el bienestar, que depende de factores internos de cada uno. Debemos aprender a construir y desarrollar nuestra independencia afectiva, para que nuestra autoestima funcione.

Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima, relaciones tóxicas y conflictos de pareja, define en Es la Mañana del Fin de Semana, de esRadio, en primer lugar qué es la ansiedad. "Es una emoción que sentimos cuando percibimos que la situación que estamos viviendo nos aleja de un estado de seguridad y nos ponemos en marcha para poder cambiar en esa situación", ha dicho la psicóloga, que ha explicado que el cerebro se pone en modo "activo" para tratar de revertir el escenario y ponerse de nuevo en una "zona de seguridad".

Sin embargo, según Congost, en ocasiones esa percepción no es real y, en consecuencia, esa conducta urgente de modificar los hechos "no es necesaria".

La anuptofobia

La ansiedad por tener pareja que sienten muchas personas es un tema recurrente en las consultas de psicología. Al respecto, la experta ha señalado que es tan común que hasta recibe un nombre clínico: anuptafobia. Lo define como "ese miedo irracional a quedarse soltero y no encontrar a nadie que quiera compartir su vida contigo". Sorprendentemente, ha añadido, es un miedo que viven cada vez más las personas jóvenes.

Entre las consecuencias de la anuptafobia, Congost ha destacado la intranquilidad que genera, que no permite vivir en paz o de forma sosegada en el día a día. Las actividades que hacen estas personas "siempre están condicionadas a la posibilidad de encontrar a alguien", ha añadido.

Sentirse mal o en estado depresivo en soledad, es otro de los rasgos que destaca en este tipo de personas. "Su mente está constantemente dando vueltas a como hacerlo para salir de ese estado de soltería", convirtiéndose en una especie de obsesión.

Autoconocerse y pedir ayuda

Para superar este estado, ha explicado la psicóloga, es importante "centrarse en un proceso de autoconocimiento" para comprender de donde viene ese pánico. En ocasiones, puede ser que sea por motivos educacionales; en otros casos, el problema suele venir de personas con baja autoestima, que necesitan sentir interés y validación del resto.

Además, este tipo de personas tiende a involucrarse en las que Congost ha denominado "relaciones liana". Esto es que pasarán de relación a relación, quedándose con la primera persona sin valorar si realmente te gusta, únicamente para evitar volver a ese estado de soltería.

Este tipo de ansiedad puede transformarse en caso de empezar una relación. Según explica la psicóloga, la anuptafobia hará que hagas lo necesario por mantener esa relación, pese a las situaciones malas que vivas dentro de ella. "El miedo a quedarte solo es superior a cualquier estado de incomodidad que estés soportando" dentro de una pareja, ha dicho al respecto.

"Es importante pedir ayuda", ha insistido la experta. También ha aconsejado entender que estar soltero no es igual a estar solo. Es posible, reitera, disfrutar de la soltería. "Tienes que aprender a estar a gusto contigo mismo, permitirnos quedarnos en ese estado sin pareja, porque cuando tú logras estar bien en ese periodo, a la que empieces una relación, si no encaja o no funciona, no te cuesta tanto volver a la soltería".