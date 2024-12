Los beneficios del agua con limón: ¿mito o realidad?

El mundo de la nutrición está repleto de mitos. En general, estos mitos vienen de épocas pasadas en los que no se tenía el conocimiento exacto de las propiedades de los alimentos. Otras veces no son mitos, son verdades a medias o atribuciones de beneficios milagrosos a alimentos que simplemente ayudan a nuestra salud.

Ya hemos analizado anteriormente las diferencias del agua del grifo y el agua embotellada y los beneficios que puede aportar cada una de las opciones. En este caso, analizaremos las propiedades beneficiosas del agua con limón y desmentiremos sus mitos.

El agua con limón no ayuda a adelgazar

Según Mónica Acha, Graduada en Nutrición Humana y Dietética y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ingerir agua con limón no nos garantiza adelgazar. En su página web explica que una de las propiedades del limón no es la de adelgazar. Sin embargo, señala que si se sustituye el consumo de refrescos por agua con limón sí que notaremos una reducción de la grasa corporal ya que sustituiremos una bebida azucarada por otra rica en Vitamina C. Esto nos permitirá sustituir nuestros malos hábitos por hábitos más saludables, pero no significa que vaya a tener ninguna propiedad milagrosa ni sea un factor determinante a la hora de adelgazar.

Beneficios del agua con limón

Más allá de los mitos, beber agua con limón puede ayudar a mejorar nuestra salud. La nutricionista Laura Parada explica que entre las ventajas del agua con limón se encuentra la mejora del sistema inmunológico por su alto contenido en Vitamina C. Por otro lado, señala que beber agua en ayunas es importante y que añadir limón puede facilitar esta tarea aportando algo de sabor a la bebida.

El agua con limón en ayunas también ayuda a mejorar el tránsito intestinal y ayudar a reducir el estreñimiento. Además también tiene un alto contenido en antioxidantes.

Otro de los beneficios es el de ayudar a poner en marcha por la mañana el sistema digestivo. El limón estimula la segregación de bilis y de jugos gástricos por lo que puede ayudar a reducir lo gases.

En resumen, estos son los beneficios de beber agua con limón por las mañanas:

Alto contenido en Vitamina C

Alto contenido de antioxidantes

Estimula la segregación de jugos gástricos

Ayuda a mejorar el tránsito intestinal

Sustituye malos hábitos

Aún así es posible que algunas personas al consumir agua con limón en ayunas, según la nutricionista Paula Crespo, sufran molestias digestivas. Como en todos aspectos de la nutrición, hay diferentes teorías y a cada persona le afectan de una manera distinta. Por lo tanto, aconsejamos que ante cualquier duda se consulte personalmente con un profesional de la salud.

Preparación

Para aprovechar todos los beneficios del agua con limón Laura Parada explica que la mejor manera de consumirlo es en rodajas, sin exprimirlo. Además, se le pueden añadir rodajas de pepino. En cuanto al agua, es preferible se que tome tibia, aunque en temporadas de verano puede ser agua más fresca.

Existen en gran número de recetas que combinan el agua con limón con más complementos. Mónica Acha cuenta que a esta combinación es conveniente añadir elementos como hojas de albahaca y pepino (al igual que recomienda Laura Parada). Este tipo de recetas se tiene que preparar con tiempo debido a que no tienen un sabor muy fuerte y el agua tarda en recibir el sabor de los ingredientes.