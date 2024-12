¿Qué es el síndrome de la silla vacía? Una psicóloga explica cómo afrontarlo en Navidad

En el programa Es la Mañana de Fin de Semana de este sábado 21 de diciembre, Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y relaciones tóxicas, ha hablado sobre el síndrome de la silla vacía, una patología que se acentúa en las fechas especiales como la Navidad.

Esta afección se caracteriza por sensaciones de tristeza y vacío, y suele manifestarse, sobre todo, en fechas señaladas cuando la gente se reúne y falta alguien en la mesa, algo que "tiñe ese momento de unión, felicidad y de compartir con un color un poquito más oscuro", según Congost.

Aceptar el duelo y normalizar la muerte

Además, Congost ha afirmado que "a veces nos parece que duele menos no hablar de esa persona, pero no es así". La psicóloga anima a recordar a aquellos que faltan y hacerlos presentes, aunque genere sentimientos de tristeza, ya que es una manera de seguir sintiendo a los que no están, pues el amor es uno de los motores y sentimientos más fuertes que mueven el mundo. Además, en estas fechas y reuniones familiares, para sobrellevar el duelo, muchos optan por poner la mesa y los platos en el lugar vacío.

"Vivimos en una sociedad en la que el tema de la muerte está mal visto, es tabú", ha recalcado Congost, quien ha hecho un llamamiento a aceptar la muerte como un proceso natural que hay que normalizar. También ha destacado la herramienta de la educación para sobrellevar estos temas de manera más saludable, sobre todo de cara a los más pequeños. Aunque, en estos días tan especiales para los niños, hay que saber equilibrar la tristeza con la alegría y hacer un esfuerzo por ellos.

Consejos para superar el trauma

Congost ha dicho que "hay fechas en las que la sociedad nos empuja a la felicidad", pero no pasa nada por "abrazar esa tristeza", ya que no solo en Navidad ocurre este síndrome, sino en otros acontecimientos especiales como los cumpleaños. Asimismo, Congost ha comentado que, cuando una persona fallece durante estas fechas, deja una huella emocional durante bastantes años. Por lo tanto, la mejor opción es "centrarse en los que siguen estando" y "conectar con la gratitud", es decir, dar las gracias por todo aquello que tenemos en el momento.

Una buena terapia para afrontar esto es cambiar de escenario y no "hacerse pequeñito" ni aislarse; en esos casos, lo fundamental es buscar ayuda.

Mensaje para Valencia y la tecnología

Congost ha mencionado a los afectados por la tragedia de la DANA en Valencia y les ha dado un consejo, a pesar de la magnitud de los hechos: "Estar juntos, hacer piña y acompañarse", y no recordar ni comparar con antiguas Navidades. Lo más importante es mirar al futuro y hacerlo junto a alguien; siempre puede ser más llevadero.

Por otro lado, si se trata de alguien ausente por motivos de trabajo o lejanía, Congost ha mencionado a la tecnología como una herramienta genial para poder solucionar este problema.