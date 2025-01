La dura realidad de la muerte perinatal: un tabú que persiste en la sociedad

La muerte perinatal, definida como el fallecimiento de un bebé en el útero o en los primeros días tras el parto, afecta a miles de familias cada año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, 4 de cada mil niños no llegarán a nacer o fallecerán poco después. Este fenómeno, tan devastador como silenciado, supone un reto emocional y social para quienes lo viven.

A pesar de su impacto, este tipo de pérdida sigue siendo un tema tabú. El dolor que genera, tanto en las familias como en su entorno, hace que muchas veces se evite hablar de ello. Frases como "eres joven, podrás tener más hijos" o "si ha pasado, es porque tenía que pasar" intentan ofrecer consuelo, pero, en palabras de la periodista Virginia del Río, camuflan el dolor y evitan enfrentar la realidad.

Un testimonio de pérdida: el caso de Virginia del Río

Virginia del Río, periodista gaditana, perdió a su hijo Uriel en la semana 39 de su embarazo. La noticia de que el corazón de su bebé había dejado de latir transformó por completo su vida y la obligó a enfrentarse a un duelo que describe como "lo más desgarrador que he vivido".

En la entrevista en el programa Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, Del Río reflexionó sobre la muerte perinatal y el silencio que la rodea: "Creo que en los últimos años hemos avanzado bastante, porque hemos empezado a hablar de ello. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú. El ser humano huye de todo lo que le produce dolor, es un acto instintivo".

La periodista destacó que cada persona vive el duelo de manera distinta: "Hay tantos duelos como personas. Nunca había vivido nada tan desgarrador y no sabía qué hacer con eso que sentía". En su caso, encontró fortaleza al expresar abiertamente su dolor y al nombrar a su hijo. "Le puse Uriel porque significa "El que es luz"". A mi familia le dije: "Yo necesito que hablemos de Uriel, no quiero que lo silencien por miedo a hacerme daño’", explicaba.

Virginia también subrayó la importancia de la comunicación en el entorno cercano: "La gente que te acompaña no siempre sabe cómo actuar. Comunicarles lo que necesitas es importante. Es complicado acompañar desde la escucha activa porque lo primero que hay que entender es que no tienes que borrarle el dolor a alguien".

El proyecto "Tengo una estrella"

Tras vivir su pérdida, Virginia decidió usar su experiencia para ayudar a otras familias que se enfrentan a situaciones similares. Así nació Tengo una estrella, un proyecto que se ha transformado. "Tengo una estrella sigue evolucionando en forma de comunidad, en forma de libro, en forma de acompañamiento a familias. Y todo lo demás que vendrá, porque esto es una misión de vida", aseguró.

Su obra La habitación de Uriel está escrita "desde el amor". "Es un libro que no habría llegado si no hubiese sanado primero. Habla del amor que puse en ese proyecto de vida, del amor que puse en mí misma para salir adelante y volver a vivir", explicó Del Río.

El libro, que ha sido descrito como una herramienta de apoyo tanto para quienes atraviesan un duelo gestacional como para profesionales y familiares, busca arrojar luz sobre el proceso de reconstrucción emocional tras una pérdida tan significativa.

Virginia insiste en que, aunque doloroso, este tema debe ser visibilizado. "Hay que entender que esto es parte de la vida, aunque no nos guste y nos haga sufrir. No se trata de superar nada, sino de aprender a vivir con lo que me ha pasado".