Irritación entre los médicos con Mónica García por exigir a los jefes de servicio que no trabajen en la privada

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó algunas de las claves del nuevo Estatuto Marco para la profesión médica que, según sus propias palabras, quiere poner "a la altura de las necesidades de la sociedad y de los pacientes y que esté enmarcado en el siglo XXI". El texto, en plena negociación con los sindicatos, toca asuntos como las guardias y otros aspectos de las condiciones laborales de los sanitarios, entre ellos la posibilidad de compaginar el trabajo en la sanidad pública con el ejercicio en la privada.

Entre los anuncios, García avanzó que "dentro del Estatuto Marco habrá una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera". De hecho, añadió, "los puestos directivos y de responsabilidad dentro del sistema sanitario ya tienen suficiente trabajo, por lo que deben tener una dedicación exclusiva".

Asimismo, el Estatuto Marco introducirá medidas de paridad, es decir, "garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres también en los órganos directivos de nuestro Sistema Nacional de Salud, ya que es paradigmático que esta profesión tan feminizada con el 70% de mujeres dentro del sector y solo el 30% accede a puestos de responsabilidad y de gestión".

La respuesta de los médicos no ha tardado en llegar: desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) su secretaria general, Ángela Hernández, ha señalado que es un "tema complejo" y que en cualquier caso sus "compañeros" que trabajan en estos cargos y a la vez trabajan en la privada "observan todas las limitaciones que tiene la ley del código deontológico y si cumplen con sus obligaciones, no debería ser un problema" en aquellas comunidades donde exista la posibilidad de compatibilizarlo. "Otra cosa es que si se detectan abusos se persigan estas situaciones", que en cualquier caso considera "la excepción y no la regla".

Por otro lado, el sindicato alertó de que si se impone la exclusividad, "va a ser difícil encontrar personas dispuestas a asumir esas jefaturas de servicio" que suponen un "incremento retributivo de 300 euros brutos anuales al mes, a pesar de toda la responsabilidad y trabajo que conlleva".

Desde Amyts creen que Sanidad está empezando "la casa por el tejado", cuando creen que en el tema de los conflictos de intereses "hay muchísimo por hacer".