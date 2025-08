Un estudio publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry sitúa a las uvas frescas entre los denominados superalimentos, por su capacidad de modular el microbioma intestinal, el metaboloma y la expresión génica. El trabajo, liderado por el investigador John M. Pezzuto, decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud de la Universidad Western New England (EE. UU.), recoge más de sesenta estudios previos que respaldan los beneficios de este fruto para la salud.

Propiedades biológicas de las uvas

Las uvas son fuente natural de más de 1.600 compuestos, entre ellos antioxidantes y polifenoles como flavonoides, antocianidinas, catequinas, ácidos fenólicos y resveratrol. Según el estudio, no es un único compuesto el responsable de los efectos beneficiosos, sino la combinación completa de su matriz natural, que influye en procesos celulares clave.

Entre los beneficios señalados en la literatura científica destacan la relajación de los vasos sanguíneos, la modulación del colesterol y la mejora de la circulación, efectos que respaldan su papel en la salud cardiovascular.

Impacto en distintos sistemas del organismo

Ensayos clínicos previos muestran que el consumo de uvas también puede favorecer:

Salud cerebral , al mantener un metabolismo saludable e influir en la cognición.

Salud intestinal , mediante la modulación y diversificación del microbioma .

Protección cutánea , con mayor resistencia a radiación UV y reducción de daño en el ADN de la piel .

Salud ocular, por el aumento de la densidad óptica del pigmento macular.

En el ámbito de la nutrigenómica, se ha observado que las uvas modifican positivamente la expresión génica, lo que podría explicar su impacto protector a largo plazo.

Propuesta de reconocimiento como superalimento

Pezzuto defiende que las uvas deberían reconocerse como un superalimento, al igual que otros frutos comúnmente mencionados como las bayas. El estudio sugiere que incluirlas de manera regular en la dieta podría tener un efecto preventivo y protector sobre múltiples sistemas del organismo.