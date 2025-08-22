Los expertos explican cómo cuidar la salud mental infantil en la vuelta al cole

La vuelta al cole no siempre es sencilla. Según los especialistas de Top Doctors, durante septiembre y octubre las consultas de psicología y psiquiatría infantil aumentan hasta un 25 % respecto al resto del año. El motivo: el proceso de adaptación escolar, que suele durar entre 2 y 4 semanas y que puede generar ansiedad, miedos o cambios de conducta en los más pequeños.

Señales de alerta en los niños

Los expertos aconsejan normalizar emociones como el nerviosismo o la tristeza, pero si tras un mes persisten síntomas como:

Dolores de barriga o cabeza sin causa médica .

. Irritabilidad o llanto frecuente.

Cambios en sueño o apetito.

Desinterés por jugar o relacionarse.

...entonces es recomendable consultar con un especialista.

Factores que influyen en la salud mental infantil

En los últimos años se han detectado más casos de ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Entre las causas destacan:

Exceso de pantallas en edades tempranas, que afecta al lenguaje y habilidades sociales.

Mal uso de redes sociales , que influye en la autoestima y el estado de ánimo.

Acoso escolar: según Bullying Sin Fronteras, en 2024 más de 300.000 menores sufrieron bullying o ciberbullying en España.

Cómo acompañarles en la vuelta al cole

La psicóloga Èlia Sasot recomienda:

Restablecer rutinas de sueño y comidas antes del inicio de curso.

antes del inicio de curso. Reducir gradualmente el uso de pantallas.

Hablar con entusiasmo de la vuelta al cole y validar sus emociones.

y validar sus emociones. Acompañar sin sobreproteger, dando herramientas para gestionar la frustración.

Poner límites y fomentar la autoestima

Para prevenir situaciones de acoso y mejorar las relaciones sociales, la psicóloga Bárbara Zorrilla aconseja trabajar la asertividad y enseñar frases claras como "prefiero no hacerlo" o "esto no es para mí". Además, recomienda:

Fomentar la empatía y la comunicación efectiva.

y la comunicación efectiva. Practicar el respeto y el buen trato hacia uno mismo y hacia los demás.

Predicar con el ejemplo: los padres son modelos de resolución de conflictos.

Estas son seis claves para cuidar la salud mental de los menores: escuchar y validar sus emociones; favorecer la independencia con pequeñas responsabilidades; no cargarles con expectativas ni exigirles encajar siempre; permitir frustraciones adaptadas a su edad; evitar la sobreprotección; y limitar el uso de pantallas para mejorar sueño, atención y ánimo