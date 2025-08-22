Los expertos explican cómo cuidar la salud mental infantil en la vuelta al cole

La vuelta al cole no siempre es sencilla. Según los especialistas de Top Doctors, durante septiembre y octubre las consultas de psicología y psiquiatría infantil aumentan hasta un 25 % respecto al resto del año. El motivo: el proceso de adaptación escolar, que suele durar entre 2 y 4 semanas y que puede generar ansiedad, miedos o cambios de conducta en los más pequeños.
Señales de alerta en los niños
Los expertos aconsejan normalizar emociones como el nerviosismo o la tristeza, pero si tras un mes persisten síntomas como:
- Dolores de barriga o cabeza sin causa médica.
- Irritabilidad o llanto frecuente.
- Cambios en sueño o apetito.
- Desinterés por jugar o relacionarse.
...entonces es recomendable consultar con un especialista.
Factores que influyen en la salud mental infantil
En los últimos años se han detectado más casos de ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Entre las causas destacan:
- Exceso de pantallas en edades tempranas, que afecta al lenguaje y habilidades sociales.
- Mal uso de redes sociales, que influye en la autoestima y el estado de ánimo.
- Acoso escolar: según Bullying Sin Fronteras, en 2024 más de 300.000 menores sufrieron bullying o ciberbullying en España.
Cómo acompañarles en la vuelta al cole
La psicóloga Èlia Sasot recomienda:
- Restablecer rutinas de sueño y comidas antes del inicio de curso.
- Reducir gradualmente el uso de pantallas.
- Hablar con entusiasmo de la vuelta al cole y validar sus emociones.
- Acompañar sin sobreproteger, dando herramientas para gestionar la frustración.
Poner límites y fomentar la autoestima
Para prevenir situaciones de acoso y mejorar las relaciones sociales, la psicóloga Bárbara Zorrilla aconseja trabajar la asertividad y enseñar frases claras como "prefiero no hacerlo" o "esto no es para mí". Además, recomienda:
- Fomentar la empatía y la comunicación efectiva.
- Practicar el respeto y el buen trato hacia uno mismo y hacia los demás.
- Predicar con el ejemplo: los padres son modelos de resolución de conflictos.
Estas son seis claves para cuidar la salud mental de los menores: escuchar y validar sus emociones; favorecer la independencia con pequeñas responsabilidades; no cargarles con expectativas ni exigirles encajar siempre; permitir frustraciones adaptadas a su edad; evitar la sobreprotección; y limitar el uso de pantallas para mejorar sueño, atención y ánimo