Menú

Los expertos explican cómo cuidar la salud mental infantil en la vuelta al cole

En septiembre y octubre, las consultas suben un 25%. Los expertos dan claves para acompañar mejor la vuelta a clase.

Libertad Digital
En septiembre y octubre, las consultas suben un 25%. Los expertos dan claves para acompañar mejor la vuelta a clase.
Los expertos explican cómo cuidar la salud mental infantil en la vuelta al cole | Europa Press - Archivo

La vuelta al cole no siempre es sencilla. Según los especialistas de Top Doctors, durante septiembre y octubre las consultas de psicología y psiquiatría infantil aumentan hasta un 25 % respecto al resto del año. El motivo: el proceso de adaptación escolar, que suele durar entre 2 y 4 semanas y que puede generar ansiedad, miedos o cambios de conducta en los más pequeños.

Señales de alerta en los niños

Los expertos aconsejan normalizar emociones como el nerviosismo o la tristeza, pero si tras un mes persisten síntomas como:

  • Dolores de barriga o cabeza sin causa médica.
  • Irritabilidad o llanto frecuente.
  • Cambios en sueño o apetito.
  • Desinterés por jugar o relacionarse.

...entonces es recomendable consultar con un especialista.

Factores que influyen en la salud mental infantil

En los últimos años se han detectado más casos de ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Entre las causas destacan:

  • Exceso de pantallas en edades tempranas, que afecta al lenguaje y habilidades sociales.
  • Mal uso de redes sociales, que influye en la autoestima y el estado de ánimo.
  • Acoso escolar: según Bullying Sin Fronteras, en 2024 más de 300.000 menores sufrieron bullying o ciberbullying en España.

Cómo acompañarles en la vuelta al cole

La psicóloga Èlia Sasot recomienda:

  • Restablecer rutinas de sueño y comidas antes del inicio de curso.
  • Reducir gradualmente el uso de pantallas.
  • Hablar con entusiasmo de la vuelta al cole y validar sus emociones.
  • Acompañar sin sobreproteger, dando herramientas para gestionar la frustración.

Poner límites y fomentar la autoestima

Para prevenir situaciones de acoso y mejorar las relaciones sociales, la psicóloga Bárbara Zorrilla aconseja trabajar la asertividad y enseñar frases claras como "prefiero no hacerlo" o "esto no es para mí". Además, recomienda:

  • Fomentar la empatía y la comunicación efectiva.
  • Practicar el respeto y el buen trato hacia uno mismo y hacia los demás.
  • Predicar con el ejemplo: los padres son modelos de resolución de conflictos.

Estas son seis claves para cuidar la salud mental de los menores: escuchar y validar sus emociones; favorecer la independencia con pequeñas responsabilidades; no cargarles con expectativas ni exigirles encajar siempre; permitir frustraciones adaptadas a su edad; evitar la sobreprotección; y limitar el uso de pantallas para mejorar sueño, atención y ánimo

En Tecnociencia

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida