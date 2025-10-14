"Las pacientes valoran mucho más la naturalidad, proporción y comodidad", Clínicas Dorsia sobre las operaciones de pecho

La cirugía de pecho se ha convertido en los últimos años en una herramienta de bienestar y autoestima, una respuesta en muchos casos a distintas etapas vitales y a necesidades concretas de la mujer (posparto, cambios de peso, estética, autoconfianza...), a través de procedimientos completamente personalizados y adaptados a cada caso.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE)1, más de la mitad de las intervenciones de cirugía estética realizadas en España corresponden a cirugías de mama (52,6%). Entre ellas, destaca con diferencia el aumento de pecho, que representa el 27,6% del total.

Así lo explica el Dr. José María Pedraza, cirujano plástico de Clínicas Dorsia, quien observa una clara evolución en la manera en que las mujeres se acercan a estas intervenciones. "Hace una década, la mayoría buscaba un cambio llamativo: pechos más grandes y visibles. Hoy, las pacientes valoran mucho más la naturalidad, la proporción y la comodidad", asegura el especialista. Y es que, la cirugía mamaria se percibe cada vez más como un recurso para sentirse bien con una misma, sin necesidad de exageraciones.

Factores clave: edad, maternidad y estilo de vida

El Dr. Pedraza apunta que el recorrido vital influye en la decisión. Según el doctor, podemos detectar diferentes factores, aunque se puede destacar:

Mujeres jóvenes : especialmente aquellas que aún no han tenido hijos, suelen optar por aumentos sencillos.

: especialmente aquellas que aún no han tenido hijos, suelen optar por aumentos sencillos. Tras embarazos y lactancias : lo que más se ve en consulta es una combinación de aumento con elevación de pecho.

: lo que más se ve en consulta es una combinación de aumento con elevación de pecho. Pacientes deportistas: priorizan resultados discretos y funcionales, que no interfieran en su actividad física.

Y, aunque el aumento mamario sigue siendo la cirugía estrella en nuestro país, cada vez más crece la demanda de procedimientos combinados, como el aumento con elevación de pecho (mastopexia) en mujeres que buscan corregir la caída del pecho, o incluso reducciones para mejorar la salud postural. "Cada mujer llega con una historia distinta y lo importante es adaptar la cirugía a su cuerpo y expectativas", destaca el cirujano.

Avances técnicos y mitos superados

Los nuevos implantes, "más seguros y anatómicamente mejor diseñados", junto con "técnicas menos invasivas que cuidan mucho los tejidos", permiten resultados más naturales y recuperaciones más rápidas. El doctor Pedraza desmiente también una de las creencias más extendidas respecto a las operaciones de pecho: "No todos los implantes se notan al tacto o a la vista", explica el doctor. "Además, aunque es cierto que una intervención mamaria requiere de revisiones periódicas, muchas pacientes pueden mantener los resultados en perfecto estado durante décadas".

Más allá de la estética: un camino hacia el bienestar integral

"La cirugía de pecho no se limita a cambiar una talla", subraya el doctor. "Mejora la autoestima, la manera en que una mujer se viste, cómo se relaciona y su bienestar diario. Recuperar la confianza en el propio cuerpo transforma la calidad de vida mucho más allá de lo estético".

No es casualidad que lo que más se escucha en consulta es "naturalidad", según revela el Dr. Pedraza, y "claro que el volumen importa; la diferencia es que ya no se busca un pecho postizo", sino que se prioriza moverse con libertad, vestirse sin limitaciones y que, si la paciente no quiere contarlo, que nadie note que se han sometido a una cirugía de pecho.

Sobre Clínicas Dorsia