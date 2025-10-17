B. Braun celebra su 70 aniversario en su sede de Rubí, con soluciones presentes en todos los hospitales españoles

La compañía de tecnología médica B. Braun ha conmemorado su 70 aniversario en España con un acto institucional en su sede central de Rubí (Barcelona), desde donde produce soluciones que están presentes en el 100% de los hospitales españoles.

El encuentro reunió al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; a la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez; al secretari d’Empresa i Competitivitat Jaume Baró; y a la gerente de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, junto a representantes de la compañía y del sector. Los asistentes recorrieron las instalaciones y han podido conocer de primera mano las innovaciones tecnológicas y la capacidad industrial que sitúan a este complejo como una de las sedes de tecnología sanitaria más relevantes de España.

Desde su llegada a Rubí en 1955, la compañía ha acompañado la evolución del sistema sanitario español, aportando innovación, empleo y progreso. Cada año, más de cinco millones de personas ingresan en los hospitales españoles y más de 31 millones son atendidas en Urgencias, donde las soluciones de B. Braun forman parte esencial de la atención y la seguridad del paciente.

La actividad de B. Braun comenzó con una pequeña planta dedicada a fabricar hilo de catgut, un material pionero para suturas quirúrgicas. Actualmente, cuenta con 2.700 empleados en el país, de los que alrededor de 2.000 se encuentran en la sede de Rubí, y con una red 18 centros de producción, logística y diálisis distribuidos por todo el territorio.

Las instalaciones cuentan con más de 100.000 metros cuadrados, y acogen el Centro de Excelencia internacional en tecnologías para el cierre de heridas, referente internacional desde 1996. Cada año, se producen desde allí más de 45 millones de suturas que utilizan cirujanos de todo el mundo. Además, alberga más de 40.000 metros cuadrados dedicados a la producción de soluciones intravenosas, que operan de forma continua las 24 horas del día a través de 15 líneas de producción, contribuyendo al tratamiento de más de 18 millones de pacientes al año.

En este mismo recinto se encuentra su servicio especializado en nutrición parenteral individualizada, que atiende a más de 200 pacientes cada día. Desde 2009, B. Braun es la única compañía en España con capacidad para elaborar nutriciones parenterales pediátricas personalizadas, proporcionando un soporte vital.

Jordi Hereu, destacó el peso industrial y tecnológico de la compañía en Cataluña y su aportación al sistema sanitario español. Por su parte, el consejero delegado de B. Braun España, Christoph Müller, ha expresado que "nuestro propósito sigue siendo el mismo que hace 70 años: proteger y mejorar la salud de las personas. Todo lo que hacemos, cada innovación, cada inversión, cada avance tecnológico, tiene un mismo objetivo: impactar positivamente en la vida de los pacientes y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios."

B. Braun fue fundada en 1839 en Alemania y, a lo largo de su historia, ha contribuido decisivamente al avance de la medicina moderna con soluciones que han cambiado la práctica clínica y mejorado la seguridad del paciente. Su cartera, con más de 5.000 productos, abarca prácticamente todas las especialidades médicas, desde la terapia de infusión, la neurocirugía o la cirugía ortopédica hasta la urología, la oncología o la nutrición clínica.

Desde su llegada a España hace siete décadas, ha acompañado al sistema sanitario español mediante la colaboración constante con centros públicos y privados y con profesionales sanitarios. En la última década, la compañía ha invertido más de 400 millones de euros en España para modernizar sus instalaciones e impulsar la innovación. Además, B. Braun indicó que impulsa la resiliencia y autonomía del sistema sanitario, garantizando el abastecimiento de productos esenciales. Su planta de Jaén fabrica el 12 % de los principios activos identificados como esenciales por la AEMPS.