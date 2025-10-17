La Fundación Jiménez Díaz gana el Premio Top 20 en 'Gestión Hospitalaria Global' y en 4 categorías adicionales.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha sumado un nuevo reconocimiento a su equilibrio de resultados en todas las áreas y procesos clínicos al recibir, por octava vez consecutiva, el Premio Top 20 en la categoría de ‘Gestión Hospitalaria Global’, además de en otras cuatro áreas, en la XXVI edición del programa Top 20, que cada año, desde hace más de un cuarto de siglo, otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia.

Concretamente, en la edición de este año de los galardones, en la que han participado 190 hospitales de la red público-privada española de numerosas comunidades autónomas, y cuya entrega se celebró ayer en Madrid, reuniendo a numerosos representantes de todo el ecosistema sanitario de nuestro país, el hospital madrileño recibió un total de cinco premios que reconocen su excelencia hospitalaria y recogieron los correspondientes responsables de las áreas implicadas.

Entre los reconocimientos otorgados a la Fundación Jiménez Díaz, destaca el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', dentro del grupo de 'Hospitales de referencia regional y nacional' que recogieron el doctor Javier Arcos, gerente del hospital; Ana Posada, gerente adjunta; la doctora Marta Cremades, directora médica del centro; y Ana Gloria Moreno, directora de Enfermería, de manos de Laura Gutiérrez, viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

IQVIA reconoció también a la Fundación Jiménez Díaz con el Premio Top 20 en el área de 'Digestivo', dentro de los 'Hospitales con cirugía general de alta complejidad', que fue recogido por el doctor Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General de Digestiva; los doctores Héctor Guadalajara y Gabriel Salcedo, jefe y jefe asociado, respectivamente, del citado servicio; el doctor Benjamín Polo, jefe del Servicio de Aparato Digestivo; y Gloria Ariel de la Peña, supervisora de Enfermería de este último servicio.

Por su parte, el grupo de profesionales formado por el doctor Carmelo Fernández, jefe del Departamento de Rehabilitación y Medicina Física; Silvia Calvo y María Luisa Seijas, coordinadora y supervisora de Enfermería, respectivamente, de este servicio; el doctor Javier Cervera, jefe asociado del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y Manuel Lavado y Coloma Pinilla, coordinador y supervisora de Enfermería, respectivamente, de este último servicio, recibieron el galardón Top 20 en el Área de 'Músculo-esquelético' en el nivel de 'Hospitales con cirugía de espalda'.

Asimismo, en esta convocatoria, el hospital madrileño resultó igualmente premiado en el área de 'Riñón y Vías Urinarias', dentro de los 'Hospitales con cirugía urológica'. Un galardón que recogieron las doctoras Carmen González Enguita y Raquel González, jefa y jefa asociada, respectivamente, del Servicio de Urología; Arantxa Garciandía, enfermera de este servicio; el doctor Alejandro Avello y Mónica Pereira, especialista y supervisora de Enfermería, respectivamente, del Servicio de Nefrología.

Finalmente, el doctor José Tuñón, jefe del Servicio de Cardiología; la doctora Ángeles Heredero, especialista del Servicio de Cirugía Cardiovascular; y Mar González, supervisora de Enfermería de este último servicio, recepcionaron el Premio Top 20 en el área del 'Corazón', dentro del nivel 'Hospitales con cirugía cardiaca', igualmente para el hospital madrileño.

La Fundación Jiménez Díaz se ha hecho con los cinco premios Top 20, destacando entre los 190 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas. Estas son las citadas 'Digestivo', 'Músculo-esquelético', 'Riñón y Vías Urinarias' y 'Corazón', junto a 'Respiratorio', 'Mujer', 'Pediatría', 'Atención al Paciente Crítico', 'Costes Hospitalarios', 'Sistema Nervioso', y 'Urgencias' -especialidades estas dos últimas en las que el hospital madrileño también ha sido finalista-, además de 'Gestión Hospitalaria Global'.

Otros premios

Adicionalmente, los otros tres Hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña (Sermas) también fueron reconocidos en esta edición del programa Top 20, tanto en la categoría de "Gestión Hospitalaria Global" como en distintas áreas asistenciales.

Así, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles), lo recibió en el grupo de "Hospitales con especialidades de referencia", mientras que los hospitales universitarios Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba) lo hicieron dentro del nivel de "Hospitales públicos grandes".

Adicionalmente, el centro mostoleño fue premiado en otras cuatro áreas: "Músculo-esquelético", dentro del nivel de "Hospitales con cirugía de espalda"; "Riñón y Vías Urinarias", como parte de los "Hospitales con cirugía urológica"; "Nervioso", entre los "Hospitales con neurocirugía"; y "Área de Atención al Paciente Crítico", en el grupo de "Hospitales con neurocirugía".

En cuanto al hospital valdemoreño, recibió sendos Top 20 en las áreas de "Atención al Paciente Crítico", dentro del nivel de "Hospitales sin neurocirugía"; y "Riñón y Vías Urinarias", en el grupo de "Hospitales con nefrología médica". En este mismo grupo, el hospital villalbino fue galardonado con idéntico reconocimiento, así como en el área de "Respiratorio", entre los "Hospitales sin cirugía torácica".

Según explica la organización, este programa está basado en indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan con base en el establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.