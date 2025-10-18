El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Premio Top 20 en 'Gestión Hospitalaria Global'

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) ha sumado nuevos avales a su equilibrio de resultados en determinadas áreas y procesos clínicos al recibir el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', además de en otras cuatro áreas, en la XXVI edición del programa Top 20 que cada año, desde hace más de un cuarto de siglo, otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia.

Concretamente, en la edición de este año de los galardones, en la que han participado 190 hospitales de la red público-privada española de numerosas comunidades autónomas, el hospital mostoleño recibió un total de cinco premios que reconocen su excelencia hospitalaria.

Entre los reconocimientos otorgados al Rey Juan Carlos, centro público de la Comunidad de Madrid, destaca el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', dentro del grupo de 'Hospitales con especialidades de referencia', que recogieron la gerente territorial del centro, Marta del Olmo; el gerente territorial adjunto, el doctor Jorge Short, y la subdirectora médica, Sara Martín, además de la directora de Enfermería, Vanessa Carrasco.

IQVIA reconoció también al hospital mostoleño con el Premio Top 20 en el área de 'Músculo-esquelético', dentro de los 'Hospitales con cirugía de espalda', que fue recogido por el jefe del departamento de Rehabilitación, el doctor Carmelo Fernández; el jefe de este servicio en el hospital mostoleño, el doctor Ignacio del Villar; el supervisor de Enfermería de este servicio, Álvaro Recio, y el especialista del Servicio de Cirugía Torácica y Traumatología, el doctor Pablo Páramo.

Por su parte, el doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del Servicio de Urología, y Paloma Portillo, enfermera del mismo servicio, recibieron el galardón Top 20 en el Área de 'Riñón y Vías Urinarias' en el nivel de 'Hospitales con cirugía urológica'.

Asimismo, en esta convocatoria, el Rey Juan Carlos resultó igualmente premiado en el área de 'Sistema Nervioso', dentro de los 'Hospitales con neurocirugía'. Un galardón que recogió el doctor José Carlos Fernández-Ferro, jefe del Servicio de Neurología.

Finalmente, la doctora María Muñoz y María Luisa Arencibia, especialista y supervisora de Enfermería, respectivamente, de la UCI, recepcionaron el Premio Top 20 en el área de 'Atención al Paciente Crítico', dentro del nivel 'Hospitales con neurocirugía'.

El HURJC se ha hecho con los premios Top 20, destacando entre los 190 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas.

Estas son las citadas 'Músculo-esquelético', 'Riñón y Vías Urinarias', 'Sistema Nervioso' y 'Atención al Paciente Crítico', junto a 'Digestivo', 'Corazón', 'Respiratorio', 'Urgencias', 'Costes Hospitalarios', 'Pediatría' y 'Mujer' —especialidades estas dos últimas en las que el hospital mostoleño también ha sido finalista—, además de 'Gestión Hospitalaria Global'.

Según explicó la organización, este programa está basado en indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.