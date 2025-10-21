Inscríbase ya en el Foro de Sanidad de Libertad Digital

En cualquier agenda de gobierno, ya sea nacional o regional, la Sanidad es uno de los retos que supone mayor responsabilidad. La pandemia Covid marcó claramente un punto de inflexión en la asunción de la Sanidad como una prioridad que requiere el concurso de todos los recursos posibles, tanto públicos como privados, la máxima agilidad y la mayor trasparencia.

Con una población cada vez más envejecida y los presupuestos autonómicos con escasa capacidad de crecimiento, la colaboración entre el sector público y el privado no sólo es clave para acometer nuevos proyectos y gestionar de forma eficiente, sino que resulta imprescindible para el propio sostenimiento del Sistema Nacional de Salud.

Este será el tema central del Foro Colaboración público-privada en el sector sanitario que organiza Libertad Digital en colaboración con Adeslas, Cofares y Sacyr el próximo martes 28 de octubre en Madrid.

Pretendemos encontrar puntos de encuentro para diseñar una política sanitaria seria, con presencia privada y acorde con el Estado del Bienestar, pero alejada de las falacias que pretenden hacer incompatibles ambas esferas.

Para ello, contaremos con la presencia de las consejeras de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y La Rioja, María Martín, así como la viceconsejera de salud de Andalucía, Mª Luisa del Moral, que analizarán el papel de la colaboración con la iniciativa privada para abordar nuevos proyectos sanitarios en sus respectivos territorios. Por su parte, Fernando Pastor, presidente de Cofares, abordará el rol de la distribución farmacéutica en estos modelos de gestión y prestación de servicios.

Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, y Luis Mendicuti, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) analizarán la necesaria contribución del sector privado a la sostenibilidad del sistema sanitario español y el Estado del Bienestar mediante distintas fórmulas que permitan ser más eficientes en el uso de los recursos disponibles, tales como conciertos, derivaciones y mutualidades.

Por último, el director para Europa de Sacyr Concesiones, Domingo Jiménez, explicará cómo han evolucionado los distintos modelos de prestación de servicios de los contratos de concesión público-privados a partir de su experiencia en varios hospitales madrileños, como el Hospital Infanta Cristina de Parla y el Hospital Universitario del Henares en Coslada, o en otros que gestiona Sacyr en Portugal, Chile, México o Italia. El evento contará también con la experiencia de la empresa española 300K Solutions, un ejemplo de cómo contribuye el uso de técnicas innovadoras y la IA predictiva a lograr una gestión sanitaria más eficiente y sostenible.

Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital; el Dr. Ignacio Balboa, médico, cirujano cardiaco y habitual de esRadio en Galicia; y Ana Hernández, doctora en química orgánica especializada en química médica y biología, exasesora parlamentaria en Sanidad y Ciencia y colaboradora habitual de Libertad Digital, serán los encargados de moderar los debates y aportar luz sobre el necesario equilibrio entre la iniciativa pública y la privada en el sector sanitario.