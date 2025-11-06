La Fundación Alcohol y Sociedad celebra el descenso del consumo de alcohol entre menores

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) expresó este miércoles su "satisfacción" ante los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes 2025), presentada hoy por el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que reflejan un descenso histórico y generalizado en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes de 14 a 18 años, y destacó la eficacia de la prevención.

En el caso del alcohol, los datos muestran una tendencia claramente positiva, con una disminución del porcentaje de adolescentes que declara haber consumido bebidas alcohólicas y una reducción de las prácticas de riesgo como las borracheras o el 'binge drinking', ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000.

La Fundación Alcohol y Sociedad considera que estos resultados evidencian la eficacia de las políticas de prevención y educación desarrolladas en los últimos años y la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, centros educativos, familias y entidades sociales.

Esfuerzos colectivos en materia de educación y prevención

Silvia Jato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, destacó que "los esfuerzos colectivos en materia de educación y prevención están dando sus frutos, consolidando una tendencia de descenso que se viene observando en los últimos años, con una reducción real del consumo y de las conductas de riesgo entre los menores. Estos datos refuerzan la importancia de seguir trabajando desde la información y la formación para que los jóvenes y sus familias comprendan que el alcohol no tiene cabida en su etapa de desarrollo".

La Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2000, trabaja en la prevención del consumo de alcohol en menores a través de programas educativos y campañas de sensibilización. Su iniciativa 'Menores ni una Gota' ha formado ya a más de 2,9 millones de estudiantes y 50.000 familias en toda España.