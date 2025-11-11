La sanidad privada consolida sus resultados y su compromiso con la calidad en la XII edición del estudio RESA

La Fundación IDIS ha presentado la XII edición del Estudio RESA 2025 (Indicadores de Resultados Sanitarios en la Sanidad Privada), que se consolida como el principal referente de transparencia y evaluación del desempeño asistencial del sector sanitario privado en España. La presentación ha tenido lugar durante la jornada "El poder de los resultados sanitarios", en la que también se ha hecho entrega de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) en su XII edición, que destacan a los centros sanitarios por su compromiso con la excelencia y la calidad asistencial, siendo ya 222 las entidades que cuentan con el sello.

"Esta XII edición del Estudio RESA –ha asegurado Iñaki Peralta, presidente de la Fundación IDIS– afianza la apuesta de la Fundación y de sus patronos por la transparencia y la calidad asistencial. Medir es la única manera de conocer qué se hace bien y qué se puede mejorar. Desde 2011 seguimos esta senda para facilitar a los pacientes información clave sobre la sanidad privada y a los profesionales datos sobre los estándares de calidad en los centros asistenciales. Este informe pone de relieve la encomiable labor de la sanidad privada que no solo se conforma con curar, sino que aspira a cuidar mejor cada día, reflejando el esfuerzo del sector por mejorar continuamente la atención al paciente y por ser una herramienta indispensable para todos los actores del sistema de salud".

El informe consolida su objetivo de convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en mejora continua, "realizando una adaptación metodológica de los indicadores para alinearlos con los estándares de la sanidad pública y permitir una comparación real y precisa con los datos de los Observatorios de Salud, ha explicado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Esta es una de las actualizaciones llevadas a cabo en esta edición, junto con la incorporación por primera vez de módulos que amplían el alcance del estudio, como es el caso de indicadores específicos en áreas de cronicidad y productividad".

El estudio, que recopila y analiza datos de 624 centros (148 hospitales, 140 centros ambulatorios y 336 centros de reproducción asistida), alcanza un récord histórico de participación y ofrece una visión integral basada en más de 40 millones de registros, entre los que se incluyen 1,3 millones de altas hospitalarias y cirugías mayores ambulatorias, 6,5 millones de visitas a urgencias, 6 millones de consultas externas, y 20 millones de pruebas de laboratorio. En total, se han evaluado 146 indicadores -18 más que el año anterior- que permiten medir de manera objetiva la accesibilidad, la eficiencia, la calidad y seguridad del paciente, la resolución asistencial, la productividad y la atención a procesos específicos, o a las enfermedades crónicas.

Principales resultados: accesibilidad, eficiencia y calidad asistencial

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica programada se sitúa en 15,6 días, frente a los 24,1 de la edición anterior. En urgencias, los tiempos también mejoran: 6 minutos para el triaje y 18,3 minutos para la asistencia facultativa. Las citas con especialistas mantienen una media de 14,6 días, mientras que las pruebas de laboratorio presentan una entrega de resultados inferior a un día.

En radiodiagnóstico, las esperas medias son de 12,1 días para mamografía, 8,1 días para resonancia magnética y 4,4 días para TAC, reflejo del incremento en la demanda asistencial y de la capacidad de respuesta del sistema privado.

La eficiencia y la resolución asistencial siguen siendo pilares clave: la estancia media hospitalaria es de 2,8 días, con una tasa de cirugías sin ingreso del 54,4%, y solo un 5% de reingresos a los 30 días del alta. El retorno a urgencias a las 72 horas se mantiene estable en el 3,1%.

Seguridad y calidad asistencial: un compromiso consolidado

El estudio confirma la fortaleza de los protocolos de seguridad y calidad implantados en los centros privados. Más del 90% de los centros cuenta con acreditaciones de calidad, las complicaciones asistenciales se sitúan por debajo del 1%, y la mortalidad en pacientes quirúrgicos con complicaciones serias tratables en un 13,86% (19,4% en 2023).

Asimismo, el 94,3% de las intervenciones quirúrgicas se realizan con checklist de cirugía segura, y la tasa de infecciones nosocomiales es de apenas 0,29%, indicadores que reflejan la madurez del modelo asistencial y su enfoque en la seguridad del paciente.

Novedades: nuevos módulos y enfoque integral

La incorporación de módulos específicos como los de cronicidad, y productividad amplían el alcance del estudio y proporcionan una visión más integral del sistema sanitario privado, poniendo el foco no únicamente en la evaluación de resultados, sino en la medición de la capacidad organizativa y la respuesta del sistema sanitario privado ante las necesidades asistenciales de los pacientes. El módulo de cronicidad revela una estancia media de 4,6 días, con un 6% de reingresos y una mortalidad intrahospitalaria del 2,7%. Además, el módulo de productividad evalúa la eficiencia en la gestión de recursos, destacando un índice de rotación de camas de 56,1 altas por cama al año, una ocupación del 55,4% y un promedio de 14,2 pruebas diagnósticas diarias por máquina de imagen.

Procesos clínicos específicos

El análisis del Estudio RESA 2025 incluye también indicadores clave en patologías de alta incidencia y complejidad. En el caso de la fractura de cadera, el 69,7% de los pacientes fueron intervenidos en menos de 48 horas, con una estancia media de 7,7 días y una tasa de mortalidad del 2,4%, lo que representa una mejora con respecto al 3,5% registrado el año anterior. En cuanto al infarto agudo de miocardio, la estancia media de los pacientes fue de 5 días, con una mortalidad del 4,5%. Además, el 70,2% de los pacientes recibieron tratamiento con angioplastia coronaria percutánea (ACTP), lo que consolida la capacidad resolutiva del sector ante procesos críticos. Por último, en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata, la estancia media se situó en 1,8 días, con una tasa de reingreso del 4% y un 4% de cirugías realizadas sin ingreso hospitalario, datos que reflejan un modelo de atención cada vez más eficiente.

222 entidades reconocidas por su apuesta por la calidad

A día de hoy, 222 organizaciones asistenciales públicas y privadas cuentan ya con el Reconocimiento QH de la Fundación IDIS en alguna de sus categorías, que se distribuyen entre hospitales privados (41%), centros de especialidades y policlínicos privados (37%), hospitales públicos (16%), mutuas (5%) y otros centros públicos (0,4%).

Avelino Brito, director general de la Asociación Española para la Calidad (AEC); Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; y Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, como miembros del Comité Auditor que valoró las solicitudes, fueron junto al subdirector general de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, Alberto Pardo, los encargados de entregar el sello en esta edición, que se distribuye de la siguiente manera: 14 lo han logrado por primera vez, 5 organizaciones han renovado el alcanzado en el año 2023 subiendo de nivel y 7 han mejorado la categoría lograda en ediciones anteriores.

Nuevos reconocimientos

Mejoras de categoría

Es importante resaltar que en esta edición se evaluaron 129 solicitudes (32 entidades para conseguir el sello por primera vez; 23, para mejorar de categoría; y 74, para renovar el otorgado en la X convocatoria). "El Reconocimiento QH –ha concluido Marta Villanueva– es un estímulo clave para que tanto las entidades públicas como privadas se esfuercen por alcanzar los estándares más altos en calidad asistencial y eficiencia. Este reconocimiento no solo pone de manifiesto el compromiso con la excelencia en la atención sanitaria, sino también con la creación de un entorno seguro y accesible para los pacientes, que responde de manera eficaz a sus necesidades".