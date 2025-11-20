La AESAN amplía la alerta por gluten en harinas de trigo sarraceno a nuevas marcas y lotes

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la advertencia lanzada tras recibir, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana por la presencia de gluten no declarado en harinas de trigo sarraceno etiquetadas como sin gluten. La actualización incorpora nuevos lotes y marcas distribuidos en once comunidades autónomas.

AESAN informó en un primer momento de la detección de gluten no incluido en el etiquetado en un lote de harina de trigo sarraceno sin gluten de la marca Organic Sac. Según la notificación trasladada a través del SCIRI, los datos del producto afectado eran los siguientes:

lote L133254218, fecha de consumo preferente 28/10/26, envase de 500 gramos y conservación a temperatura ambiente.

A partir de esta advertencia inicial, AESAN ha ampliado la alerta al identificar nuevos lotes afectados tanto de esta marca como de otras comercializadas en distintos puntos del país.

Nuevos lotes de Organic Sac, Eliges y Naturitas

Dentro de Organic Sac, la agencia incluye ahora los lotes 133254218, 127253518 y 421252830, con consumos preferentes 28/10/2026, 28/08/2026 y 28/07/2026. Se trata del mismo tipo de producto: harina de trigo sarraceno etiquetada como sin gluten y distribuida en envases de 500 gramos.

La ampliación afecta también a la Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten de la marca Eliges (Grupo IFA). Los lotes comunicados son 228253687, 423253089 y 535254489, con fechas de consumo preferente 28/09/2026, 28/08/2026y 28/10/2026.

⚠️ Exluclusivamente para personas con problemas derivados de la ingesta de gluten: ampliación de información sobre la alerta por presencia de gluten en trigo sarraceno por la distribución de otros lotes y marcas afectados.

📌 https://t.co/zSnD7bJ7Vz pic.twitter.com/R89M0MHrDP — AESAN (@AESAN_gob_es) November 19, 2025

En la marca Naturitas se ha detectado gluten no declarado en la Harina de trigo sarraceno integral ecológica perteneciente a los lotes 328253710, 428253739 y 428253745, todos ellos con consumo preferente 28/09/2026.

Bonpreu, Veritas y Casa Ametller suman numerosos lotes afectados

AESAN detalla además una lista amplia de lotes de Farina de fajol eco de la marca Bonpreu, con consumos preferentes entre 28/07/2026 y 28/11/2026. Entre ellos figuran los lotes 120252602, 521252850, 223253033, 227253557, 230253939, 133254230, 130253916, 133254231, 138254763 y 238254785.

A esta relación se unen varios lotes de la Harina de trigo sarraceno sin gluten de Veritas: con los lotes 222252902, 423253075, 127253531, 331254076, 435254468, 236254550 y 538254851, con consumos preferentes entre 28/07/2026 y 28/11/2026.

La actualización incorpora también Farina de fajol eco sin gluten de Casa Ametller, con los lotes 423253085, 128253658, 435254466 y 538254840, y fechas de consumo preferente 28/08/2026, 28/09/2026, 28/10/2026 y 28/11/2026.

Distribución y recomendaciones para los consumidores

La distribución inicial de estos productos alcanzó a Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. AESAN señala que podría haberse producido redistribución a otros territorios.

La agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, recomienda a las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten evitar el consumo de los productos incluidos en la alerta. Añade que para el resto de la población estos alimentos no suponen un riesgo.

Toda la información ha sido trasladada a las autoridades autonómicas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de venta.