El doctor Antonio Pellicer, consagrado como referente mundial con un premio en su honor

Los World Fertility Awards (WFAs), organizados por la plataforma internacional Pregnantish, han creado su primer Legacy Award en honor al profesor Antonio Pellicer, cofundador y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de IVI RMA Global. El profesor Pellicer es un referente mundial en fecundación in vitro y una de las figuras más influyentes en el ámbito de la medicina reproductiva.

En reconocimiento a su contribución al progreso de esta disciplina, el Prof. Antonio Pellicer Legacy Award 2025 se otorgará a aquellas personas cuya labor científica y liderazgo hayan transformado de forma profunda el campo de la medicina reproductiva y ampliado el acceso a los tratamientos de fertilidad en todo el mundo.

"Nos emociona colaborar con un líder intelectual como el profesor Antonio Pellicer y con IVI RMA Global en esta primera edición, reconociendo a quienes están impulsando cambios globales en el mundo de la fertilidad. A lo largo de su carrera, el profesor Pellicer ha elevado el nivel de la ciencia y la medicina reproductiva", señala Andrea Syrtash, fundadora y CEO de Pregnantish y creadora de los World Fertility Awards. "Dar su nombre al Legacy Award de 2025 garantiza que su visión de una atención reproductiva accesible, ética e innovadora siga inspirando a las nuevas generaciones de científicos y clínicos".

Pionero en reproducción asistida y firme defensor del rigor científico, el profesor Pellicer cofundó IVI en Valencia en 1990, contribuyendo a inaugurar una nueva etapa en la medicina reproductiva basada en el cuidado centrado en el paciente y la investigación de vanguardia. Bajo su liderazgo, IVI RMA ha crecido hasta superar las 200 clínicas en 15 países, con algunas de las tasas de éxito más altas del mundo. Con cinco centros internacionales de investigación que marcan el estándar global en desarrollo científico, IVI RMA se ha consolidado como líder mundial en medicina reproductiva. Además, su apuesta por la excelencia educativa —con programas formativos, estancias y formación continuada centrada en la calidad, el rigor y la aplicación práctica— ha influido directamente en generaciones de endocrinólogos reproductivos y embriólogos.

"Me siento profundamente honrado por este reconocimiento tan especial por parte de los World Fertility Awards", afirmó el profesor Pellicer. "Cuando fundamos IVI hace 35 años, la medicina reproductiva apenas empezaba y solo unas pocas familias podían acceder a esa posibilidad extraordinaria. Hoy, se ha convertido en un camino real hacia la maternidad y la paternidad para millones de personas en todo el mundo, y un motivo de esperanza para quienes se enfrentan a desafíos de fertilidad".

A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, el profesor Pellicer ha publicado más de 1.000 artículos científicos, ha sido editor de revistas médicas de referencia y ha recibido reconocimientos internacionales por sus avances en preservación de la fertilidad, estimulación ovárica e investigación endometrial. Como médico, profesor e investigador, ha ayudado —de forma directa e indirecta— a millones de personas y parejas a hacer realidad su sueño de tener hijos.

Además, el profesor Pellicer fue coeditor jefe de Fertility and Sterility, la revista científica oficial de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), entre 2011 y 2021. Su década al frente de la publicación supuso un hito en la colaboración científica internacional, ya que fue uno de los pocos médicos europeos en ocupar ese cargo editorial.

"Estoy deseando felicitar al ganador de este premio y agradecerle su trabajo para seguir impulsando nuestro sector", añadió el profesor Pellicer. "Hemos avanzado juntos en la medicina reproductiva mucho más de lo que un día imaginamos, y lo mejor está aún por venir con la próxima generación".

La primera edición de los WFAs se celebrará el 1 de diciembre de 2025 en The Times Center de Nueva York, con la presencia de líderes y defensores del ámbito de la fertilidad, la tecnología y la atención al paciente, para celebrar los progresos en acceso, concienciación, inclusión e innovación. Se puede encontrar más información sobre los World Fertility Awards en 'worldfertilityawards.com'.