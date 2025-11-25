Planas confía en relajar las medidas contra la gripe aviar mientras Europa pide elevar el control

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha pedido este lunes a los países comunitarios reforzar la vigilancia y la bioseguridad ante la alerta de nuevos focos de gripe aviar y el riesgo de propagación en aves e incluso en mamíferos. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dibujado un escenario mucho más optimista y confía en que España podría relajar las medidas "dentro de algunas semanas", a pesar de que los datos europeos describen una situación de riesgo creciente.

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas.

Según la EFSA, entre el 6 de septiembre y el 14 de noviembre se han detectado 1.443 brotes de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres de 26 países, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado y la cifra más alta registrada al menos desde 2016. El organismo subraya además episodios de alta mortalidad en grullas en Alemania, Francia y España.

Europa eleva el nivel de alerta

Ante este escenario, la agencia con sede en Parma pide una intensificación del control por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como del sector avícola. Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Confinamiento de aves de corral en zonas con circulación del virus.

en zonas con circulación del virus. Refuerzo estricto de la bioseguridad en granjas, centros de producción y mataderos.

en granjas, centros de producción y mataderos. Vigilancia especial en humedales y rutas de migración .

. Prohibición de la alimentación artificial de aves silvestres en épocas de riesgo.

de aves silvestres en épocas de riesgo. Retirada rápida de cadáveres de aves salvajes.

de aves salvajes. Reducción de actividades que alteran a las aves, como caza o drones.

Planas: "No hay novedades significativas"

España ya decretó el confinamiento obligatorio de todas las aves criadas al aire libre el 13 de noviembre, una medida todavía en vigor y en la actualidad se han sacrificado más de 2,5 millones de gallinas ponedoras, lo que supone un 5% del total de aves censadas. Sin embargo, a pesar del agravamiento descrito por la EFSA, Planas ha asegurado este lunes que "no hay novedades significativas" y ha expresado su deseo de que "dentro de algunas semanas" puedan relajarse las restricciones.

El titular Agricultura ha recordado que en el caso del zorro fallecido la semana pasada por gripe aviar "no ha habido mutación". "Los científicos y los expertos en la materia han explicado que ha sido una carga vírica muy importante lo que ha producido ese contagio", ha explicado.

"En este momento, si adoptamos las medidas de bioseguridad que se están aplicando en España, espero que dentro de algunas semanas podamos ya relajarlas porque efectivamente esta ola haya remitido", ha asegurado Planas.