Más de la mitad de los pacientes sufren síntomas antes de que se manifieste el dolor de cabeza en una migraña. Sin embargo, solo entre un 10 y un 30% experimentan los mismos síntomas en cada una de sus migrañas. Así lo recoge el primer documento que ha elaborado la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) dirigido a pacientes y familiares con el objetivo de ayudar a dar respuesta a algunas de las cuestiones más frecuentes acerca de esta enfermedad neurológica que tanto sufrimiento e incapacidad causa y que afecta a un 12% de la población española.

"Cuando pensamos en una crisis de migraña solemos asociarla únicamente al propio dolor de cabeza. Sin embargo, el dolor es solo uno de los síntomas más incapacitantes, ya que la migraña se desarrolla en cuatro fases: la fase premonitoria, el aura (presente solo en algunos pacientes, habitualmente visual), la fase de dolor propiamente dicha y, finalmente, la fase posdrómica o "resaca", aclara la doctora Ana Gago-Veiga, miembro del Comité Científico y Publicaciones de la FECEF, miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y autora de esta información.

De todas ellas, la fase premonitoria merece especial atención, ya que es la primera señal de que la crisis va a comenzar y puede iniciarse hasta 48 horas antes del dolor.

Señales premonitorias: los avisos del cerebro antes del dolor

"En esta etapa inicial", explica la doctora Gago-Veiga, "el cerebro del paciente funciona de manera distinta. Se activan áreas como el hipotálamo, el tronco del encéfalo y el sistema límbico que regulan el sueño, el apetito, la temperatura corporal y el estado de ánimo. Esta activación genera los llamados síntomas premonitorios, los cuales son diferentes para cada paciente, quienes tienen sus propios patrones de síntomas".

Algunos de los más frecuentes son:

Cambios en el carácter : irritabilidad, tristeza, apatía o, al contrario, euforia o hiperactividad.

: irritabilidad, tristeza, apatía o, al contrario, euforia o hiperactividad. Fatiga o somnolencia.

Dificultad de concentración.

Bostezos repetidos.

Rigidez o molestias cervicales.

Cambios en el apetito o aumento de la sed.

Mayor sensibilidad a la luz, al ruido o a los olores.

Cambios en la temperatura corporal: sensación de frío o calor.

Los síntomas previos alertan, pero cada migraña varía

La mayoría de los pacientes presenta entre tres y cuatro síntomas por episodio que, adicionalmente, pueden no repetirse en cada crisis; solo entre un 10% y un 30% de los pacientes experimentan los mismos síntomas en cada una de sus migrañas. "Algunos de ellos son no evolutivos (como la euforia o la hiperactividad), mientras que otros son evolutivos (como la fatiga o la dificultad de concentración) y se intensifican a medida que se acerca la crisis. Se podría resumir en que no todos los pacientes pueden predecir sus crisis de la misma manera", comenta la experta.

Durante años, ciertos alimentos o situaciones se han considerado factores desencadenantes de la migraña, sin embargo, varias investigaciones recientes muestran que, en muchos casos, estos son síntomas premonitorios mal interpretados. "Por ejemplo", señala la doctora Gago-Veiga, "el deseo de comer chocolate o dulces no provoca la crisis, sino que es consecuencia de ella: la activación de regiones cerebrales relacionadas con el placer y la recompensa genera esa apetencia".

La existencia de estos síntomas premonitorios es desconocida para muchas personas, por lo que conocerlos y comprenderlos puede ayudar a reducir la ansiedad y la sensación de imprevisibilidad de la migraña, permitiendo anticipar la crisis y manejarla mejor y evitar restricciones innecesarias.

Para la doctora Gago-Veiga, esta fase premonitoria puede suponer una ventana terapéutica: "estudios recientes han mostrado que intervenir durante esta fase puede prevenir o atenuar el dolor en hasta dos tercios de los casos, pero aun así solo un tercio logra anticipar más de la mitad de sus crisis. Actualmente, se investigan métodos de predicción más objetivos, como pulseras que registran variables hemodinámicas, biomarcadores en saliva o sangre, cambios en el lenguaje o patrones electroencefalográficos. Los primeros estudios muestran alta precisión, aunque estas herramientas aún no están disponibles en la práctica clínica habitual".

Como conclusión, en esta información se hace hincapié en que considerar y entender la fase premonitoria es mucho más que reconocer un aviso: es el inicio real de la crisis. "Comprender la migraña es, en definitiva, el primer paso para adelantarse a ella y para esto es clave facilitar la información necesaria al paciente", concluye la experta.

La FECEF irá compartiendo periódicamente información divulgativa dirigida a pacientes y familiares con el fin de ayudar a dar respuesta a algunas de las cuestiones más frecuentes. Este primer documento sobre la fase premonitoria de la migraña está disponible en la sección dirigida al paciente de su página web.