La historia del VIH es también la de la evolución social, médica y humana, con avances inimaginables hace apenas unas décadas. En España, se mantienen cifras constantes de nuevos diagnósticos, con alrededor de 3.200 casos anuales y alrededor de 11.000 personas que viven con VIH sin saberlo, lo que permite que la transmisión continúe.

En el Día Mundial del VIH, que se celebra hoy, expertos destacan cómo la ciencia dibuja un escenario marcado por la innovación tecnológica y nuevas herramientas de prevención que acercan el objetivo de reducir las infecciones. Los progresos en el manejo del VIH han transformado la calidad de vida de las personas con esta infección, pero persisten retos que dificultan alcanzar el objetivo de llegar a acabar con esta epidemia.

La prevención del VIH en España sigue enfrentando importantes limitaciones para cumplir los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA para 2030. En este contexto, 2025 ha traído avances destacados, como la primera terapia de prevención con administración semestral, que ha demostrado una eficacia superior al 99,9% en los estudios clínicos. La Agencia Europea de Medicamentos ha emitido una opinión favorable para lenacapavir, y la Comisión Europea autorizó su comercialización en agosto de 2025. Un hito que permite protegerse frente al virus con una única inyección cada seis meses, reforzando la prevención como pilar fundamental en la respuesta al VIH.

Pese a ello, persisten barreras en la implementación de la profilaxis preexposición (PrEP), especialmente en poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes y migrantes, que presentan tasas muy inferiores de uso. En España, solo el 16% de las personas en riesgo utilizan PrEP, pese a su eficacia contrastada.

El progreso científico también ha transformado la percepción social en torno al VIH. El tratamiento antirretroviral ha permitido demostrar el principio I=I (Indetectable = Intransmisible): una persona con VIH con una carga viral indetectable - gracias a la buena adherencia a los tratamientos antirretrovirales - no transmite el virus por ninguna vía. Esto no solo normaliza la vida afectiva, sino que permite a muchas personas ser madres o padres sin riesgo de transmisión.

Y en los casos en que se recurre a la reproducción asistida, optando por clínicas de renombre como IVI, Clínica Tambre o Ginefiv, o existen técnicas que han demostrado seguridad y eficacia. Cuando el hombre con VIH, el lavado seminal permite eliminar el virus del material seminal antes de su uso en inseminación artificial o fecundación in vitro. Si es la mujer quien tiene VIH, mantener la carga viral indetectable es fundamental para asegurar un embarazo sin transmisión.

Estos avances científicos y sociales han hecho posible que el derecho a formar una familia sea hoy una realidad para muchas personas que viven con el virus. El VIH ya no es solo una cuestión de salud. Atraviesa derechos, proyectos de vida y oportunidades.