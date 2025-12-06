La FUAM y la Fundación Jiménez Díaz renuevan la Cátedra en Circulación Extracorpórea y Perfusión

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (FIIS-FJD) y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) han firmado la renovación del convenio marco que consolida la Cátedra en Circulación Extracorpórea y Perfusión en la UAM.

Según informaron, este acuerdo, que se inició en 2021, refuerza el compromiso de ambas instituciones con la investigación, la docencia y la divulgación científica en un ámbito de gran relevancia para la Medicina y la innovación tecnológica.

La cátedra, vinculada al Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la UAM, tiene como objetivo impulsar la formación especializada de profesionales sanitarios, fomentar la investigación aplicada en técnicas de circulación extracorpórea y perfusión, y promover la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y clínico. Asimismo, se prevé la organización de programas docentes, seminarios y proyectos colaborativos que contribuyan a mejorar la calidad asistencial y a posicionar a la UAM como referente en esta área.

Por parte de la UAM, asistieron Félix Zamora, vicerrector de Innovación y Transferencia; Rocío Schettini del Moral, directora general de la FUAM; Iván Manzanares, director del Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia del Conocimiento (Caitec); y la directora de la Cátedra, Eva García Perea, quien puso en valor el apoyo de esta cátedra ya que "gracias a ella se ha podido desarrollar el Máster de Formación Permanente de Práctica Clínica Avanzada en Circulación Extracorpórea y Perfusión, el del que nos sentimos profundamente orgullosos".

"Nuestro objetivo siempre ha sido claro: que los profesionales adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para aplicar todas las técnicas de perfusión con el máximo nivel de excelencia y seguridad para los pacientes. Hasta la fecha, hemos formado a 35 especialistas y actualmente contamos con 17 estudiantes en la tercera edición", añadió.

Desde la FIIS-FJD, la doctora Carmen Ayuso, directora científica del IIS-FJD, destacó el impacto académico y clínico de esta colaboración, señalando que, "para el IIS-FJD es un honor contar con el Grupo de Enfermería UAM de Circulación Extracorpórea y Perfusión, por su excelencia académica y su aportación a la formación avanzada en este ámbito". Subrayó, además, que "la cátedra desempeña un papel clave en la transferencia tecnológica y en la capacitación de profesionales altamente cualificados", una línea estratégica que, recordó, se alinea con el compromiso del IIS-FJD y del propio hospital con la innovación y la medicina de precisión.

En su intervención, el doctor Javier Arcos, gerente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, celebró la renovación del acuerdo y destacó el valor tangible que ha aportado desde su creación. En este sentido, señaló que "para el IIS-FJD es un honor y un orgullo celebrar esta renovación de la Cátedra de Circulación Extracorpórea y Perfusión con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación UAM", y añadió que "desde sus inicios, esta iniciativa está ofreciendo resultados fantásticos, tanto en el ámbito asistencial como en el investigador, y ya son más de 30 los profesionales que han mejorado sus capacidades en un área de altísima especialización".

A continuación, Alberto Montero, director de Gestión del IIS-FJD, subrayó la importancia de consolidar proyectos que generan valor real para los profesionales y para los pacientes, señalando que "esta renovación garantiza la continuidad de la cátedra, además de reforzar el compromiso compartido con la investigación y la formación de excelencia". También expresó que "la confianza mutua entre las instituciones nos permite seguir avanzando en proyectos que impactan directamente en la calidad asistencial y en la generación de conocimiento, consolidando un modelo que nos define como un referente científico y de gestión de la I+D+i".

Por su parte, Ana María Posada, gerente adjunta del hospital, remarcó la relevancia de esta alianza para la proyección científica y docente de ambas instituciones. Así, afirmó que "la renovación de este acuerdo refuerza la sólida colaboración entre la UAM y el ISS-FJD, permitiendo unir fuerzas en investigación, innovación y formación académica en el ámbito de las ciencias de la salud". Además, destacó que "durante estos años, la cátedra ha hecho posible la formación de enfermería altamente especializada en circulación extracorpórea y perfusión, un área de gran complejidad y con escasos profesionales cualificados, actuando como un verdadero puente entre la academia y la práctica clínica".

"Para la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, esta renovación representa mucho más que un acuerdo: es la consolidación de un proyecto que une conocimiento, innovación y compromiso social", recalcó Schettini, y añadió: "La Cátedra en Circulación Extracorpórea y Perfusión es un ejemplo de cómo la colaboración entre nuestra universidad y el ISS-FJD puede transformar la práctica clínica y la formación sanitaria, generando un impacto real en la calidad asistencial".

Al acto también acudieron Elena Fernández, gerente de Cuidados del Sermas; Guillermo Reyes, coordinador del citado máster y jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario La Paz; Luz Polo, coordinadora del máster; Mª Ángeles Bruño, presidenta de la Asociación Nacional de Perfusión; Ana Gloria Moreno, directora de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz; y Lorena Carballo, enfermera perfusionista del hospital madrileño y docente del máster.

En este contexto, Carballo señaló que "esta iniciativa ha marcado un antes y un después para la Fundación Jiménez Díaz y el grupo Quirónsalud al que pertenece, permitiendo que profesionales de Enfermería se conviertan en perfusionistas altamente cualificados". Asimismo, destacó que "la Unidad de Perfusión es hoy un referente en la cirugía cardíaca en Madrid y en el conjunto de España".

En el ámbito de la cátedra, también se dará continuidad a las actividades docentes de postgrado, apoyando la ejecución del citado máster propio, se facilitará la inserción profesional de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, y se fomentará la colaboración entre la UAM y el ámbito hospitalario.