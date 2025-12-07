Explosión sindical en la Sanidad: acusan a Mónica García de "dinamitar" la negociación por la puerta de atrás

Cinco organizaciones sindicales han convocado una huelga indefinida del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir del próximo 27 de enero, con jornadas de paro cada martes.

La decisión se produce tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para acordar un nuevo Estatuto Marco que regule las condiciones laborales del personal. Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde acusan al departamento que dirige Mónica García de bloquear el proceso y favorecer negociaciones paralelas con colectivos ajenos al ámbito oficial.

Casi tres años de negociación sin acuerdo

Según detallaron los sindicatos en rueda de prensa, el Ministerio de Sanidad ha rechazado cerrar un texto normativo conjunto, pese a las reiteradas propuestas de los representantes legales del personal. Critican que el Ministerio ha "entorpecido y dilatado" el proceso, al mantener negociaciones fuera del Área de Negociación, y lamentan que no se haya dado respuesta a las reivindicaciones presentadas desde hace casi tres años.

Las organizaciones sostienen que el objetivo del nuevo Estatuto Marco era establecer unas condiciones laborales comunes y justas para todos los colectivos profesionales, evitando excepciones y discriminaciones, y permitiendo un sistema sanitario "más sólido y preparado".

Un frente sindical inédito

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde coinciden en que esta es la primera vez que se constituye un frente sindical tan amplio contra el Ministerio de Sanidad. Subrayan que la ministra Mónica García no ha atendido las demandas de los más de 10.000 profesionales que se manifestaron el pasado mes de octubre frente a su sede.

Tras dos reuniones "infructuosas", los sindicatos denuncian que el Ministerio ha paralizado las negociaciones formales mientras sigue avanzando con otras organizaciones que, según afirman, defienden intereses particulares y no colectivos. Esta dinámica, añaden, "compromete el interés general del conjunto del personal sanitario".

Demandas "irrenunciables" en el nuevo Estatuto

Entre los puntos clave que los sindicatos consideran imprescindibles para un acuerdo, destacan:

Mejora de las retribuciones básicas acorde al nuevo marco de clasificación profesional.

Jornada laboral digna , con medidas reales de conciliación familiar y personal.

Posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada y parcial de forma voluntaria.

Los representantes sindicales reiteraron que estos asuntos requieren una actuación coordinada de gobierno, involucrando a los Ministerios de Sanidad, Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda. Acusan a Sanidad de inhibirse en su responsabilidad de liderar esa coordinación, a diferencia de otros departamentos.

Advertencia sobre el deterioro del sistema

Las organizaciones convocantes sostienen que el Gobierno sigue sin adoptar medidas efectivas para reforzar el sistema sanitario, y que continúa precarizando las condiciones laborales del personal que lo sostiene. Recuerdan que muchos de los déficits del SNS quedaron en evidencia durante la pandemia, y que la falta de respuesta política amenaza con agravar los problemas estructurales.

Ante esta situación, los sindicatos instan a todas las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario a sumarse a las movilizaciones y a la huelga como muestra de unidad. Según explican, el objetivo es presionar para alcanzar un Estatuto Marco que realmente permita avanzar en la mejora de la sanidad pública.