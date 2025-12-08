El Hospital Universitario Infanta Elena celebra su III Jornada de Humanización Sanitaria

El Hospital Universitario Infanta Elena –hospital público de la Comunidad de Madrid–, ha celebrado su III Jornada de Humanización Sanitaria para poner de relieve el papel complementario en este modelo asistencial de la atención cercana y sostenible. El encuentro reunió a profesionales, docentes y representantes institucionales para profundizar en cómo la humanización transforma la atención en la práctica diaria, desde la accesibilidad y la comunicación hasta el acompañamiento emocional o la organización interna de los cuidados.

La jornada fue inaugurada por Marta del Olmo, gerente territorial del hospital, quien recordó que la humanización "forma parte del ADN del Infanta Elena desde su origen", hasta el punto de convertirse en una forma de trabajar, y no en un departamento o acción aislada. Durante su intervención, subrayó que el hospital "tomó desde el primer día la decisión estratégica de construir una cultura corporativa centrada en la dignidad, la autonomía y la experiencia de las personas, incorporando su voz en cada proyecto, cada circuito y cada innovación. Este enfoque, consolidado a lo largo de casi dos décadas, ha permitido que el hospital incorpore innovación tecnológica, rediseño de procesos y nuevas estrategias de acompañamiento sin perder el eje esencial: comprender a la persona en su dimensión clínica, emocional y social".

En la misma línea, la directora de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad, Celia García Menéndez, situó esta visión dentro de la estrategia regional, destacando que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en España al desplegar "planes de humanización que integran seguridad del paciente, participación activa, calidad percibida, accesibilidad universal y humanización de infraestructuras".

Durante su intervención, recordó que la excelencia asistencial "solo se sostiene cuando protegemos la humanidad de quienes atendemos", subrayando la necesidad de escuchar a pacientes y familias para adaptar los procesos a sus necesidades reales, incluidas aquellas no siempre visibles: sensoriales, cognitivas, sociales o emocionales.

Por su parte, la doctora Patricia Ferrero Sereno, vicedecana de Enfermería y Psicología de la Universidad Alfonso X, aportó la visión formativa y académica y subrayó que la humanización debe formar parte de la formación clínica de las nuevas generaciones, sustentada en conocimiento científico, métodos de trabajo y aprendizaje permanente.

Proyectos

La jornada permitió conocer ocho proyectos seleccionados entre los doce presentados por los equipos del hospital. Las iniciativas abordan ámbitos tan diversos como evitar el estigma de la obesidad, la comunicación en UCI, el acompañamiento farmacéutico, la resiliencia psicológica en pacientes oncológicos, el apoyo entre mujeres con cáncer de mama, la atención integral al duelo perinatal, la recuperación funcional de personas mayores y la participación activa de los pacientes en el proceso diagnóstico.

Los profesionales coincidieron en que la humanización se demuestra en los resultados: mejora de la accesibilidad, mayor comprensión de los procesos, reducción del estrés emocional, fortalecimiento del acompañamiento familiar y una comunicación más efectiva entre equipos y pacientes. La jornada dejó claro que la humanización no es un concepto abstracto, sino un marco operativo que transforma la calidad asistencial de forma medible.

Finalmente, el testimonio de Javier García Pajares, técnico de Relaciones Institucionales de Ilunion, fue uno de los momentos más significativos del encuentro. Su relato, marcado por la convivencia con una discapacidad sensorial, puso de relieve la importancia de la accesibilidad, del acompañamiento adecuado y del trato no paternalista. Así, explicó cómo los entornos inclusivos y la comunicación adaptada permiten una autonomía real y recordó que "un sistema sanitario humanizado es aquel que comprende tus necesidades y te acompaña sin juzgar". Su intervención reforzó la idea de que la humanización adquiere sentido pleno cuando se escucha a quienes viven los procesos sanitarios desde dentro.

Reconocimientos

La entrega de premios que también acogió la jornada puso en valor la creatividad y el esfuerzo de los equipos. El proyecto del Servicio de Radiodiagnóstico obtuvo el segundo premio en esa misma categoría. En proyectos en desarrollo, el primer premio recayó en la propuesta de 'Atención al duelo perinatal' y el segundo en 'La consulta farmacéutica centrada en la persona'.

Durante su intervención en el encuentro, la responsable de Experiencia Paciente del hospital valdemoreño, María Rosa Vicente, recogió el hilo de las intervenciones anteriores y reafirmó que la humanización es el eje transversal del modelo asistencial del hospital valdemoreño. Asimismo, recordó que la cultura del hospital se construye gracias al compromiso de sus profesionales y a la confianza de las personas que acuden a él.

En su mensaje subrayó que "la humanización no es un proyecto; es una forma de trabajar que nos ha acompañado desde el origen, que se renueva con cada innovación y que nos obliga a mejorar cada día para atender a las personas con dignidad, empatía y rigor".

La jornada contó con el apoyo de Johnson & Johnson, Ilunion, el Grupo Social ONCE y la Universidad Alfonso X el Sabio, entidades comprometidas con la accesibilidad, la innovación social, la formación en humanización y la construcción de entornos más inclusivos. Su participación refuerza una visión común: avanzar hacia un sistema sanitario más cercano, más justo y centrado en las personas.